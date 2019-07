Sore a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le mărturisește fanilor, cu ce probleme existențiale se confruntă și dacă este cumva exagerată, gândind anumite situații.

„Una dintre întrebările existenţiale pe care mi le pun zilnic este dacă toţi oamenii over-think (n-am găsit termenul potrivit în română) orice. De exemplu, înainte să cumpăr o rochie, mă gândesc cu ce lucruri o s-o îmbrac, dacă merită investiţia etc, dacă îmi cumpăr zmeura de la magazin, ma întreb dacă o s-o mănânc azi cu ciocolată seara sau nu… şi tot aşa mă întreb cum să aleg dintre cele 4 piese pe care le am gata, pentru ca aş mai schimba mici chestii la fiecare şi tot nu reuşesc să mă mulţumesc. Sunt eu nebuna”? ?”, a scris Sore, pe Instagram.

