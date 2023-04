Bianca Drăgușanu a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu și o acuza că din cauza ei a pierdut un contract foarte mare. De asemenea, iubita lui Gabi Bădălău spunea că fosta soție a acestuia o denigrează public.

După ce s-au întâlnit miercuri, 22 martie, în sala de judecată, instanța a respins cererea de chemare în judecată făcută de fosta asistentă TV. Mai mult de atât, Bianca Drăgușanu va trebui să plătească suma de 2.500 de lei, ce reprezintă onorariul de avocat, după cum se arată în decizia publicată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Avocata Biancăi Drăgușanu: „În momentul în care am primit hotărârea, am luat decizia, împreună cu clienta mea, de a formula apel”

Acum, avocata Biancăi Drăgușanu a precizat că pe data de 27 aprilie, vor ajunge, din nou, în instanță, căci au făcut apel. „Având în vedere soluția instanței de fond, și anume respingerea ordonanței ca neîntemeiată, am decis să facem apel. Oricum se ajungea la apel, indiferent de soluția pozitivă sau negativă pe care urma să o primim.

În momentul în care am primit hotărârea, am luat decizia, împreună cu clienta mea, de a formula apel, adică de a spune că nu suntem mulțumiți de soluția pe care am primit-o pentru mai multe considerente pe care le-am expus în scris și cererea a fost înregistrată la Tribunalul Constanța, urmând să fie judecată pe data 27 aprilie”, a explicat Amel Mocanu, avocata Biancăi Drăgușanu, conform Spynews.

Recomandări De ce este pierderea animalului de companie atât de dureroasă: „Aici zac rămășițele celui care posedă frumusețe fără vanitate și putere fără insolență”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„S-a reținut în mod greșit din ceea ce am văzut în presă cum că s-au solicitat sume de bani”

Totodată, aceasta a făcut și lămuriri despre daunele morale în valoare de 50.000 de euro pe care Bianca Drăgușanu le-ar fi cerut în instanță, de la Claudia Pătrășcanu. Avocata spune că s-a înțeles greșit, că în acest proces nu e vorba de bani.

„Cel mai probabil, acest termen de judecată, ne și definitivăm dosarul pentru ordonanță președințială. S-a reținut în mod greșit din ceea ce am văzut în presă cum că s-au solicitat sume de bani pentru ordonanța aceasta. Este total fals.

S-a solicitat doar stoparea declarațiilor pe care le face doamna Pătrășcanu referitor la clienta mea, și anume cele defăimătoare”, a mai precizat aceasta.

Ce spunea Claudia Pătrășcanu înainte de a se vedea la proces cu Bianca Drăgușanu

Claudia Pătrășcanu era foarte deranjată că a fost dată în judecată de Bianca Drăgușanu, care e actuala iubită a lui Gabi Bădălău, fostul ei soț. Cântăreața susține că ea nu a jignit pe nimeni, dimpotrivă, are dovezi că ea a fost cea care a primit cuvinte urâte.

Recomandări Reportaj dintr-o călătorie pentru o inimă sănătoasă. Sute de copii zboară anual la o clinică din Italia, unde medicii le oferă șansa pe care nu o au în România

„În 22 de ani, eu nu am avut niciun conflict cu absolut nimeni și nimeni nu a avut un conflict cu mine. Înțelegeți? Niciodată în viața asta. Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum?

Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă. Nu a jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

„De doi ani, acest om, această ființă mă agasează verbal și înregistrări și pe mama și copiii. Nu am dreptul la replică? Să le aducă (n.r. – probele), de asta suntem aici, să le aducă. Când ai un proces, probe sunt și vor fi… am avut probe de divorț atâtea.

Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură. Nu poți să ceri așa bani de la un om. Cum ar fi să vin și eu zic că vreau niște bani. Eu dacă am tăcut, dacă nu am făcut nimic, nu am dat-o în judecată, asta e…”, a mai spus Claudia Pătrășcanu pe 22 martie, pentru Spynews.ro.

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Poliția a identificat două dintre cele opt persoane care s-au înecat încercând să treacă ilegal din Canada în SUA

Știrileprotv.ro O femeie a murit, iar soțul ei este în comă după ce au mâncat pește. Ce au descoperit autoritățile

FANATIK.RO Cât de des ar trebui să faci duș, de fapt. Sunt persoane care nu trebuie să se spele zilnic

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Horoscop zilnic, 2 aprilie. Nativii Capricorn și Scorpion, printre norocoși