Zilele trecute, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-au văzut din nou în instanță. Cântăreața i-a deschis proces fostului soț, care nu era de acord ca ea să apară într-un reality-show la TV cu copiii lor. În final, ea a avut câștig de cauză, iar Gabi Bădălău a acceptat situația.

Deși inițial i-a interzis să apară cu minorii la TV, omul de afaceri a acceptat situația și nu va mai face apel în instanță. „Nu mai fac. Chiar astăzi mi-am anunțat avocații și am spus că nu vreau să fac. Vreau să fie din partea mea un semn de bun simț, de liniște, de pace.

Am văzut declarația domnului avocat, citată și de Claudia, că a plâns de fericire că a câștigat. Dacă domnul judecător a decis că interesul suprem al copiilor e să apară la televizor, foarte bine, îi urez succes”, a spus Gabi Bădălău în emisiunea „Un show Păcătos” de la Antena Stars.

Ce a zis avocatul Claudiei Pătrășcanu despre procesul cu Gabi Bădălău

Avocatul Cuculis a fost cel care a transmis că în instanță Claudia Pătrășcanu a avut câștig de cauză. „Claudia Pătrășcanu câștigă procesul de ordonanță presedințială cu Gabriel Bădălau. Instanța ne-a admis pretenția de suplinire a consimțământului tatălui și le-a permis copiilor să participe în cadrul unei emisiuni televizate de tip reality show.

Amintesc faptul că, deși G. Bădălau a susținut în mod neadevărat că se opune să fie prezentați copiii în mod public în cadrul acestei emisiuni pentru că nu dorește să fie expuși, noi am depus extras de pe paginile de socializare unde copia apărea în sute de postări pe pagini ale unor persoane publice cu sute de mii de urmăritori’, a declarat avocatul Claudiei Pătrășcanu, Cuculis Adrian, pentru Click!

În urma deciziei, Claudia Pătrășcanu s-a arătat mulțumită și recunoscătoare față de avocatul ei. „Astăzi, cu sprijinul si implicarea sinceră a dumnealui…. am avut șansa să plâng de bucurie…. să am ocazia de a munci cinstit, aproape de copiii mei… să-i sprijin și să le ofer același timp, afecțiune și iubire din mediul nostru cel mai frumos! Ps: Dumnezeu lucrează prin oameni!”, a scris vedeta pe Instagram.

„La fel și în cazul acestei emisiuni, Claudia trebuia să mă sune și să-mi spună”

Gabi Bădălău susține că din presă a aflat că fosta soție își dorește să apară la TV cu copiii lor. Ulterior, Claudia Pătrășcanu l-a chemat în instanță. „Noi suntem într-un dosar de divorț. De multe ori avocații au rolul de mediator și apreciam dacă îmi dădea un telefon, nu un alt circ mediatic. Sunt deschis dialogului și cu vorbă bună se pot media multe lucruri.

La fel și în cazul acestei emisiuni, Claudia trebuia să mă sune și să-mi spună. Eu am aflat acest lucru de la o colegă a voastră, apoi am primit o citație. Mi se părea mult mai pertinent și civilizat să am un dialog cu Claudia. Eu postez copiii pe Instagramul meu”, spunea el înainte de decizia instanței.

