Ieri, 16 octombrie, Bianca Drăgușanu a fost filmată la volanul mașinii sale de sute de mii de euro într-o zonă aglomerată din București, iar imaginile au ajuns în spațiul public. Șoferul care a realizat filmarea e și cel care s-a certat cu fosta prezentatoare de televiziune în trafic. El susține că aceasta a intrat pe contrasens, iar el nu a mai avut loc pe unde să treacă.

Schimbul de replici dintre cei doi se aude pe filmare, care are și cuvinte obscene. „Ce faci? Unde te bagi așa? Păi dacă ești Bianca Drăgușanu te bagi pe contrasens? Păi vezi că ești pe contrasens! Dacă eram tramvai, ce făceai?”, i-a spus șoferul Biancăi Drăgușanu.

Poliția s-a autosesizat în acest caz și a anunțat că va lua măsurile care se impun. „În urma apariției în spațiul public a unei filmări, în care se observă că un autovehicul aflat în deplasare ar circula pe sensul opus de mers, facem următoarea precizare: polițiștii Brigăzii Rutiere fac verificări, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, a transmis Brigada Rutieră.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Director de fabrică din Sălaj, apropiat al grupării liberale conduse de Lucian Bode, promotor înfocat al lui Vladimir Putin

Reacția Biancăi Drăgușanu după scandalul din trafic

Aceasta se apără și spune că nu a intrat pe contrasens. „În urma traficului epuizant din București, un șofer care a trecut mai aproape de mine, sau eu de el, eram foarte aproape unul de altul, a dat geamul jos și a vrut să mă insulte.

El a zis: «Faci asta pentru că ești Bianca Drăgușanu?». Și eu am spus: «Nu fac nimic ieșit din comun, sunt doar un șofer, nu sunt Bianca Drăgușanu, nu am greșit cu nimic». Nu eram pe contrasens, repet. Nu am încălcat nicio regulă de circulație eu, nu eram pe contrasens.

Dacă te uiți atent pe filmări, eu nu eram pe contrasens, nu eram nici pe linia de tramvai. Era foarte aglomerat, el s-a apropiat foarte tare de mine și a dat și geamul jos și m-a luat peste picior. Sunt un șofer, mă bucur dacă se aude, eu nu am înjurat, nu am spus nimic”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Nu am încălcat nicio regulă de circulație, nu am răspuns în mod agresiv, deși am fost abordată în mod agresiv. Repet, nu am încălcat nicio regulă de circulație. În drumul meu, înainte să mă întâlnesc cu omul acesta, a trecut o mașină de poliție pe lângă mine cu girofarurile, dacă era așa, mă și oprea, nu?!

Recomandări Cum a fost consolat senatorul Eugen Pîrvulescu după ce-a plătit pentru o funcție înaltă și a ratat-o: „Pierzi, câștigi – negustor te numești!”

Într-adevăr, în traficul din București am parte de foarte multe evenimente neplăcute, dar îmi pare rău că ăla care strigă hoțul e tocmai hoțul. Nu am mers pe linia de tramvai, nu am încălcat reguli, mai mult decât atât, omul a încercat să mă provoace”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News