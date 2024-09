Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu e departe de a se fi încheiat. Zilele trecute, artista a apelat la ajutorul autorităților pentru a-și lua copiii de la tatăl lor, după ce au petrecut două săptămâni împreună. L-a acuzat că a depășit perioada stabilită în instanță și copiii, care au domiciliul la ea, trebuiau să revină la ea.

Într-un mesaj postat în mediul online, ea s-a declarat mulțumită că după multe insistențe băieții au revenit acasă. „După trei zile, am reușit să îmi iau copiii acasă. Mulțumesc televiziunilor, autorităților pentru implicare, dar și vouă, oamenilor care v-ați rugat pentru mine (…)

Mulțumesc Poliția Română pentru implicare și insistența de a-mi aduce copiii acasă. Dumnezeu e mare”, a transmis Claudia Pătrășcanu, despre care Gabi Bădălău a avut cuvinte dure în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

„Dacă vă uitați la comportamentul ei în tot scandalul ăsta de vreo 5 ani de zile, ea are perioade în care o apucă. Ori scoate vreo melodie și vine toamna și trebuie să o promoveze, ori se plictisește, o mai apucă. Până acum nu i-am găsit antidotul, nu știu.(…) Mi-e și rușine de copii, de părinți. (…)

Gabi Bădălău: „Nu am fugit, nu am răpit pe nimeni”

Nu s-a întâmplat nimic. Sunt tată, sunt părinte, copiii și-au dorit să stea cu mine. Nu am fugit, nu am răpit pe nimeni.”, a spus Gabi Bădălău, care a spus partea lui de adevăr despre timpul petrecut cu copiii lui și ai cântăreței. „Eu am avut un weekend în iulie, primul weekend, în care nu mi-a dat copiii. M-am dus și am făcut plângere penală, o sesizare. (…)

Am stabilit cu ea că recuperez alea 2 zile pentru weekendul ăla. Am cumpărat bilete în Grecia, le-a promis copiilor că îmi dă procură, face procura pentru Grecia, îmi dă poză cu ea, și când mă duc să iau copiii nu mi-a dat nici procura, nici pașapoartele. Copiii s-au rugat de ea. Nu îmi face mie rău, dar să se gândească că îi plimbam. Ea are un meci cu mine, are o răzbunare cu mine. (…)

I-am dat și bani, am lăsat-o și în pace, și-a făcut și un iubit, să mă lase în pace.(…) Eu sunt convins că femeia are o problemă medicală, altă explicație nu am. Ea a vorbit cu copiii duminică, copiii și-au exprimat dorința de a mai petrece timp cu mine, ea cu trei zile înainte mi-a zis să îi aduc copiii luni, și ea duminică a venit și a mers la poliție fără să mă sune pe mine. A mers la ai mei.”, a mai declarat omul de afaceri.

În final, Gabi Bădălău a anunțat că a luat o decizie. După procesul de divorț, instanța a decis ca cei doi să aibă custodie comună, iar băieții să locuiască la mama lor, Gabi Bădălău spune acum că are o mare dorință: „Îmi doresc ca băieții mei să crească lângă mine și lângă familia mea, sunt convins că le ofer o educație și o creștere mai bună decât ea”.

