În zilele de sărbătoare, PRO TV le-a pregătit românilor ediții speciale ale show-urilor și filmelor preferate în care vor descoperi oamenii care aduc speranță în jurul lor.

Program Pro TV 17 aprilie 2025

În Joia Mare, Vorbește Lumea și La Măruță au pregătit momente speciale și invitați surpriză. De la 10:30, Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel vor încondeia ouă împreună cu Claudia Neghină și fiica ei, Alex Dima va vorbi despre viața călugărilor de la Muntele Athos, locul în care din ce în ce mai mulți oameni merg să se regăsească și unde se întorc către Dumnezeu.

De la ora 15:00, La Măruță, Constantin Enceanu va fi alături de familia sa, pentru prima oară, într-un platou de televiziune, dar și părintele Silvan – cel care a lăsat stelele Michelin din bucătărie pentru viața de sihastru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Program Pro TV 18 aprilie 2025

Vineri, 18 aprilie, la Vorbește Lumea, preotul Vasile Ioana va explica semnificația zilei de Vinerea Mare. Meșteri populari vor demonstra arta aflată în spatele tradiției ouălelor încondeiate și a icoanelor pictate. Fuego va fi și el invitat și va povesti despre obiceiurile pe care le respectă în fiecare an și cum arăta Paștele în copilăria lui.

Recomandări Schimbări în cifrele noului sondaj după scandalul din USR: Nicușor Dan pierde aproape 5%, Crin Antonescu crește

De la ora 15:00, La Măruță, părintele Pimen își va împărtăși învățăturile, iar Mioara Velicu și Irina Loghin vor asigura voia bună.

Seara continuă, de la ora 20:30, la Românii au Talent, cu momente incredibile aduse pe scenă de români talentați, într-o nouă ediție a sezonului în care vă lăsați surprinși de magia bucuriei.

Program Pro TV 19 aprilie 2025

Ajunul Paștelui vine cu o serie de filme speciale printre care Iisus din Nazareth și Exodus: Zei și Regi. De la ora 23:45, PRO TV va transmite, în direct de la mănăstirea Antim, Slujba de Înviere.

Program Pro TV 20 aprilie 2025

Duminică, în ziua de Paște, la România, te iubesc!, Alex Dima aduce o poveste profundă și emoționantă, filmată în inima spirituală a ortodoxiei. Schitul Lacu din Muntele Athos devine locul unei întâlniri rare cu liniștea, credința și căutarea de sine, într-o ediție specială care vorbește despre sens, rugăciune și întoarcerea către esență.

„Schitul Lacu din Muntele Athos este un mic sat în care 60 de români se roagă zi și noapte, își pregătesc mântuirea, cu credința și inima deschisă pentru cei care le calcă pragul. Am trăit câteva zile în acest loc desprins dintr-o altă lume, în care omul are posibilitatea întâlnirii cu sine și cu Dumnezeu. Am vorbit mult cu părinții despre vremurile în care trăim, despre agitația lumii, despre viață, despre sens. E o ediție specială care sper să aducă răspunsuri, un strop de liniște și bucurie”.

Recomandări Rusia amenință ca niciodată până acum toate țările NATO: „Ele vor avea cel mai mult de suferit”

Seara se va încheia cu doua filme de exceptie; de la ora 20:00, Lost City – Orașul pierdut, iar de la ora 22:00, telespectatorii vor putea viziona filmul Justice League – Liga Dreptății.

Program Pro TV 21 aprilie 2025

A două zi de Paște vine cu surprize pentru telespectatori. O nouă ediție Batem palmă, de la ora 18:00, iar de la 20:30, cu un nou episod din serialul TĂTUȚU. Seară se încheie cu filmul Curierul 2, difuzat de la 21:30, și o nouă ediție a reality show-ului Survivor România, la 23:30, la PRO TV.

Istorii electorale Ce dinastie dictatorială sud-americană a fost condusă de un tată și de cei doi fii ai săi – dintre care doi asasinați? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost importanța "Protestelor de Luni" din Germania de Est și cum a fost implicată biserica? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost rolul muzicii rock în rezistența anticomunistă din Ungaria? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară din Africa are în parlament un număr record de femei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Cât de extins era dreptul de vot în democrația antică ateniană? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Crin Antonescu nu a fost colaborator al Securității lui Ceaușescu, dar a dat o declarație în 1988 despre un coleg profesor - Documente CNSAS

Urmărește-ne pe Google News