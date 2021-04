Program TV de Paște 2021. Ce vedem la televizor de sărbătoarea Învierii

Program TV de Paște la Pro TV

Program Pro TV vineri 30 aprilie

Pe 30 aprilie, la Pro TV, telespectatorii pot vedea o ediție specială a emisiunii „Vorbește lumea” cu Cove și Lora, de la ora 10.30. Seara, la ora 20.30, este difuzată încă o ediție a sezonului 11 de la „Românii au talent”.

La ora 23.30, filmul „Maria Magdalena” va rula pe post. Pelicula prezintă acțiunea din Țara Sfântă, în primul secol, când o femeie tânără își părăsește micul sat și își sfidează familia ei tradițională pentru a se alătura unei noi mișcări sociale radicale. În fruntea sa este un lider carismatic, Iisus din Nazaret, care făgăduiește că lumea se va schimba.

Program Pro TV sâmbătă 1 mai

De la ora 11.00 la 13.00, copiii pot urmări la Pro TV filmul „Povestea jucăriilor 4”. Pelicula prezintă povestea unei o fetițe care se pregătește să meargă la grădiniță și se luptă cu temerile specifice acestei tranziții.

Seara, de la ora 20.00, începe filmul „Regatul cerului” care prezintă o perioadă extrem de agitată și tulbure din istoria omenirii – cruciadele – și povestea unui tânăr cavaler francez, Balian, la origine un modest fierar, pe care circumstanțele îl transformă în conducător militar și apărător al Ierusalimului.

La ora 22.45 începe filmul „Pavel, apostolul lui Hristos”, iar de la 23.45 este transmisă în direct Slujba de Înviere.

Program Pro TV duminică 2 mai

La ora 11.45, la Pro TV, telespectatorii pot vedea filmul „Puștiul” în care Bella, o căţeluşă, străbate un drum de aproape 600 km pentru a-l regăsi pe iubitul ei stăpân, Lucas, student la medicină şi asistent voluntar într-un spital.

Copiii au parte de program special în această zi, de la ora 16.00 este difuzat filmul „Peter Iepurașul”, în care un iepuraş rebel încearcă să se strecoare în grădina de legume a unui fermier.

Seara, de la 20.00, este difuzat filmul „Alladin”, iar de la 22.15, pelicula „Dumbo”.

Program Pro TV luni 3 mai

Pe 3 mai, emisiunea „Vorbește lumea” nu va fi difuzată pe post, este înlocuită cu animația pentru copii „Sunt un mic ticălos 3”. La ora 15.45 începe filmul „Operațiunea Ham Ham” în regia lui Raja Gosnell.

De la ora 20.30 e difuzată o nouă ediție de la „Românii au talent”, iar de la 23.00, filmul „1.000 post Terra” cu actorul Will Smith.

Program TV de Paște la Antena 1

Program Antena 1 de 1 mai

La ora 09.00, Antena 1 aduce în fața telespectatorilor cu vârste mai mici, copiilor, animația „Rio”, o comedie 3D despre o aventură în sălbăticie a papagalului Blu.

Mirela Vaida le dă întâlnire telespectatorilor de la ora 17:00. Mulți artiști dau startul distracţiei într-o ediţie de sărbătoare „Acces Direct”. Theo Rose, Armin Nicoară, Mandinga, Emilia Ghinescu, Monica Anghel, Viorica de la Clejani sau Jean de la Craiova sunt doar câţiva dintre artiştii care vor petrece sărbătoarea alături de Mirela Vaida. Surpriza ediţiei o va reprezenta competiţia „Marea bucătăreală”. Într-un cadru rustic, cinci tineri artişti de muzică populară vor pregăti mielul la proţap şi se vor întrece în prepararea celui mai gustos stufat. Momentele de comedie vor fi asigurate de către Adriana Trandafir şi Dan Ionescu.

Mirela Vaida prezintă o ediție specială „Acces direct”

Ca de obicei, la ora 20.00, e difuzată o nouă ediție a emisiunii „Te cunosc de undeva”.

La 23.45 este transmisă în direct Slujba de Înviere, iar la 00.30 pe post intră Dan Negru cu un interviu special în care îi are invitați pe părintele Necula și părintele Francisc Doboș.

Program Antena 1 de 2 mai

În prima zi de Paşte, de la ora 10:00, Dani Oțil și Răzvan Simion îi invită pe telespectatori să petreacă Sfânta zi împreună, în familia Super Neatza. Gaşca de weekend are invitaţi speciali şi materiale despre cum celebrează românii anul acesta cea mai importantă sărbătoare creştină. Amna va petrece Paştele alături de familia Super Neatza şi va veni cu un cadou special pentru telespectatori.

Ediții speciale „Neatza”, la Antena 1

Mai târziu, la ora 14.00, la Antena 1 va rula filmul „Frumoasa și Bestia”.

Seara, de la ora 20.00, este difuzată o nouă ediție din „Chefi la cuțite”.

Program Antena 1 de 3 mai

A doua zi de Paşte, de la ora 08:00, Dani Oțil și Răzvan Simion dau startul distracţiei într-o ediţie specială a emisiunii. Răzvan, Oprişan şi Nicolai Tand au musafiri în ograda lor de la ţară. Costumaţi în straie populare, aceştia îşi aşteaptă oaspeţii de la oraş, pe Dani, Ramona, Bianca şi Ristei.

Nu lipsesc nici invitaţii speciali: Elena Gheorghe va petrece această zi specială alături de echipa Super Neatza, în vreme ce Robert Tudor va aduce magia sărbătorilor pe platoul emisiunii.

Seara, de la 20.30, ca de obicei, apar cei trei jurați Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu cu emisiunea „Chefi la cuțite”.

Program TV de Paște la TVR 1

Program TVR 1 de 30 aprilie

La 12.30, TVR 1 a decis să ruleze pe post programul „Pași spre Înviere”. De la ora 18.30, românii pot urmări, în transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, Denia Prohodului Domnului.

În Vinerea Mare, la ora 21.00, în ediţia specială „Izolaţi în România” de la TVR 1, vedem cum primesc lumina şi electricitatea oameni de 80 de ani care, până acum, au văzut lumea doar în lumina zilei sau a lămpii. Emisiunea se transmite simultan și în afara țării, la TVR Internațional și TVR Moldova.

Program TVR 1 de 1 mai

La ora 11.30, pe TVR 1, este difuzat documentarul „Legende și mistere” lansat în 2010. Acesta prezintă de la legendele cu Cleopatra şi Regele Arthur, până la „recentele” evenimente ale Revoluţiei Ruse.

Teleenciclopedia intră pe post la 18.50 cu o nouă ediție, una despre pictorul Vincent van Gogh. La 21.30 va rula filmul românesc „Osânda” lansat în 1977 în care Amza Pellea joacă rolul principal.

În seara de Înviere, începând cu ora 23.10, într-o ediție specială „Universul credinţei”, vedem la TVR 1, dar și la TVR Moldova și TVRi, de asemenea, în direct de la Catedrala Patriarhală, Slujba Învierii, oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci, urmărim corespondenţe video cu reporteri TVR din importante centre monahale din țară.

Program TVR 1 de 2 mai

În prima zi a Sfintelor Paşti, duminică, de la ora 7.00, echipa „Universul credinței” oferă o serie de materiale desprea Sărbătoarea Învierii Domnului, mesajele pascale de binecuvântare transmise de principalii lideri religioşi din țară, iar în rubrica „Bucuria Credinței”, Andrei Victor Dochia și Părintele Constantin Necula tâlcuiesc Învierea Domnului la Schitul Darvari din Bucureşti.

La 10.45, pe TVR 1, începe programul pentru copii. Este difuzat filmul de aventură „Bernie, un delfin special”.

De la 12.20, Gheorghiţa Nicolae, realizator şi producător al emisiunii „Tezaur folcloric”, ne invită să intrăm în atmosfera Sărbătorii de Paşti specifice românilor din sudul ţării, mai exact, din zona Olteniei, dar și să aflăm mai multe lucruri despre obiceiurile, tradiţiile, credinţele maramureşenilor legate de sărbătorile pascale.

Cu o ediţie specială, de Paşti, a emisiunii „Exclusiv în România” ne întâmpină şi Cristi Tabără, la TVR 1, de la ora 16.00.

Cristi Tabără și invitații lui în ediția specială „Exclusiv în România”

Dintre sutele de pretendenți pentru cel mai iubit talent-show de folclor, „Vedeta populară”, au fost aleși cei mai buni, care se vor lupta în acest sezon pentru Marele Trofeu și premiul de 100.000 de lei.

În seara de Paști, Iuliana Tudor lansează competiția propriu-zisă a sezonului 6, invitând în scenă primii cinci concurenți selectați. Printre ei, o fată de 18 ani care cântă la 6 instrumente muzicale, o îngrijitoare care a impresionat cu vocea sa profesorii de la liceul unde lucrează și un tânăr… filipesco-irlandez! Mai multe aflăm pe 2 mai, la ora 21.00, la TVR 1 (respectiv TVRi sau TVR Moldova, pentru cei din afara granițelor).

Iuliana Tudor și orchestra emisiunii

Program TVR 1 de 3 mai

Despre portul tradiţional de Paşti din Alba și obiceiul din a doua zi de Paşti, „Statul la vase”, aflăm luni, de la 12.30, într-o altă ediție specială „Tezaur folcloric”.

De la ora 14.30va fi dufuzat programul „Masa de Paști”. Seara, de la 22.20, rulează filmul „Pumnul asasinului” lansat în 2014.

Program TV de Paște TVR 2

Program TVR 2 de 30 aprilie

În Vinerea Mare, telespectatorii pot urmări Festivalul de la Ljubljana: „We love Mozart” (ora 14:10), concert simfonic susţinut de Orchestra Radioteleviziunii Slovene, înregistrat în iulie 2020.

De la ora 17.10, copiii vor afla „Povestea lui Blue”, cel mai bun prieten al unui băiat orfan, în timp ce adulţii pot viziona, de la ora 20.10, producţia TVR „Meşterul Manole” de Lucian Blaga, un teleplay nominalizat la categoria «cel mai bun spectacol de teatru tv» la ediţia din 1994 a premiilor UNITER.

Intrăm în atmosfera de Paște cu documentarul „Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu” (vineri, 30 aprilie, ora 22:10), o incursiune în viața unuia dintre cei mai cunoscuți teologi și duhovnici ai secolului trecut.

Program TVR 2 de 1 mai

Sâmbătă, 1 mai, de la ora 10.00, Daniela Zeca Buzura a pregătit o ediție de colecție „Mic dejun cu un campion”, alături de actrița Adriana Trandafir: „Cred în semne. Uite, suntem în Sâmbăta Mare. Dumnezeu lucrează prin oameni. Am crezut întotdeauna în ceea ce am făcut. Am avut marele privilegiu că am întâlnit oameni de la care am avut ce învăţa. Îmi pare rău că niciodată nu am destule cuvinte pentru cei pe care îi iubesc. Cea mai mare bucurie este să oferi ceva”, spune invitata.

De la ora 15.00, Marina Almășan dă startul unei ediții „Femei de 10, barbați de 10” dedicată sărbătorii Paștelui, cu folclor și obiceiuri, realizată în colaborare cu Primaria Municipiului Suceava. Invitații speciali vor fi Margareta Clipa, Sofia Vicoveanca și Nicolae Furdui Iancu alături de fiul său, Tudor (programul se difuzează de la ora 16.00 la TVR Moldova și TVRi).

Marina Almășan

La ora 23.40 va fi difuzat documentarul „Temelii pentru un nou testament”.

Alături de Orchestra Operei Naționale din Iași, Paula Seling a pregătit un „Concert de Paști” (sâmbătă, 1 mai, de la ora 00.15). „După o perioadă extrem de dificilă m-am întors pe scenă, alături de Orchestra Operei Naționale din Iași. Am susținut un spectacol special de Paști în fața scaunelor goale, dar cu fiecare dintre voi umplându-mi inima. Întreaga orchestră a fost ca un singur suflet ce a vibrat sub bagheta maestrului Emil – Octav Ambrosă. Ne-am gândit că, prin momentele noastre, să vă trimitem liniște, iubire, lumină și bucurie. Aveți și câteva surprize, prin abordarea unor cântece rarisime pe care le-am introdus în repertoriu special pentru aceasta ocazie. Mulțumiri speciale domnului Daniel Șandru, directorul Operei Naționale Române din Iași și domnului Andrei Fermeșan, director artistic. Mulțumiri speciale întregii echipe care a creat magie în Sala Operei Naționale Române din Iași”, spune artista.

Program TVR 2 de 2 mai

Începând cu ora 13.00, telespectatorii sunt invitați să-i urmărească pe inegalabilii artiști Dem Rădulescu, Jean Constantin, Amza Pellea, Tamara Buciuceanu, Nicu Constantin, Stela Popescu și alte nume mari la „Gala umorului”, ediție specială de Paște.

Ediție specială și la „Drag de România mea!”: GALA „IRINA LOGHIN – 60” duminică, 2 mai, de la ora 15.00. Paul Surugiu o va celebra pe celebra artistă care împlinește anul acesta 60 de ani de cântec.

Irina Loghin va oferi un recital de excepție, din repertoriul său de peste 500 de cântece, va depăna amintiri, va face dezvăluiri, dar și surprize. Îi vor fi aproape cei doi copii ai săi, Irinuca și Ciprian Loghin, dar și prieteni dragi: Angela Buciu, Daniela Condurache, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Alina și Romeo Negoiasă (Alesis) (programul se difuzează simultan la TVR Moldova și de la ora 16.00 la TVRi).

Fuego și Irina Loghin

De la ora 18.00, Irina Păcurariu ne invită la Oradea, acasă la fostul fotbalist Mihai Neșu, pentru o poveste emoționantă marca „Rețeaua de idoli”. La numai 28 de ani, Mihai Neșu rămânea imobilizat în scaun cu rotile în urma unui accident la antrenament, în Olanda, unde era atunci la echipa din Utrecht. Pentru mulți, un asemenea șoc ar fi însemnat sfârșitul, Mihai Neșu se situează în tabăra opusă, a optimiștilor, și afirmă că, pentru el, este un dar lăsat de la Dumnezeu. Sportivul crede că în felul acesta își câștigă mântuirea sufletului, gând cu care pășește în viață în fiecare dimineață.

Mihai Neșu, alături de Irina Păcurariu

Program TV de Paște la Kanal D

Program Kanal D de 1 mai

Sâmbătă, 1 mai, la Kanal D este difuzat de la ora 11.00 emisiunea „Sport, dietă și o vedetă” prezentată de Florențina Opriș.

„ROventura” va invită la o ediție de poveste, difuzată de la ora 15:00, Andreea Stravoiu și George Mihai ajung la Iaz, în Sălaj, acolo unde tânăra Ligia Bodea și-a clădit un leagăn de adâncă spiritualitate și bune obiceiuri. Sălajul se cerea descoperit, în zi de sărbătoare, așa că ROventura vă poartă pașii prin mai puțin cunoscuta vale a Barcăului. Andreea și George ajung astfel la Iaz, nesecat izvor de tradiții, dar și casă pentru descoperitorii de comori etnografice, așa cum e și gazda lor.

Prezentatorii Andreea Stravoiu și George Mihai

Seara, la ora 20.00, o nouă ediție de la „Survivor România” va rula pe post.

Program Kanal D de 2 mai

La ora 11.00 va fi difuzată o nouă ediție a emisiunii „Apel la consilier”. Eva Pavel, consilier medical, le aduce telespectatorilor informații utile de la specialiști în medicină, cu privire la cele mai actuale modalități de tratament ale unor afecțiuni diverse, dar și cele mai noi tehnologii în domeniu.

Telespectatorii vor putea urmări la „Asta-i România!”, difuzată de la 14:30, o ediție specială – despre oameni speciali care sfințesc locul. Pe un vârf de deal, la doar câţiva kilometri de Braşov, se află Mănăstirea Mărcuş. Maică stareţă Serafima este cea care a construit acest loc de la zero. Echipa emisiunii “Asta-i România!” ajunge la mănăstirea Marcus pentru a o cunoaște pe măicuța Serafima – mama a 16 fete – pe multe dintre acestea le-a luat din maternitate, unde au fost abandonate, le-a adoptat și le-a crescut ca pe propriile fiice.

Pentru 16 fetiţe abandonate în urmă cu mulți ani, acest loc a devenit „acasă”. În 20 de ani a crescut în mănăstire peste o sută de copile- cu care ține acum legătura și de care este foarte mândră. Datorită ei, destinele acestor copii s-au schimbat. Ajutorul a venit însă şi din partea celor care au contribuit la creşterea lor, prin donaţii.

Mihai Ghiță, prezentatorul „Asta-i România”

Seara, de la 20.00, continuă competiția „Survivor România”.

Luni, la Kanal D, telespectatorii pot urmări de la ora 11.00 show-ul „Puterea Dragostei” prezentat de Cristina Dorobanțu.

În a doua zi de Paști, emisiunea “Teo Show” îmbracă haine de sărbătoare și își invită telespectatorii să petreacă alături de invitații de seama din această ediție. Îl regăsim pe Armin și Petrică Nicoară, cu imagini de senzație într-un loc special, cu povești de viață impresionante și muzică aleasă. Vladimir Drăghia și Alice, împreună cu fetița lor vor veni în formulă completă, în platoul emisiunii pentru a povesti cum au petrecut Paștele, ce bunătăți au avut pe masă, dar mai ales, cine este maestrul din spatele delicateselor.

Bursucu și Teo

Tot în ediția de luni a emisiunii „Teo Show”, difuzată de la ora 15:00, Maria Cârneci și Daniela Condurache fac echipa cu Omar și Black Matias, într-un quiz cu întrebări capcană, un moment presărat cu hohote de ras și duete neașteptate.

Seara, de la ora 20.00, apare un nou episod al serialului Heracai.

Program TV de Paște la Prima TV

Program Prima TV 1 mai

La 13.30, telespectatorii Prima TV pot urmări filmul „Pădureanca” lansat în 1986 în care apar marii actori Victor Rebengiuc, Manuela Hărăbor și Adrian Pintea.

Seara, la 21.30, este difuzată pelicula „Labirintul lui Pan”, o dramă în regia lui Guillermo del Toro.

Program Prima TV 2 mai

Mircea Dinescu va încânta telespectatorii Prima TV cu tradiții de Paște într-o serie de live-uri de la Port Cultural Cetate unde îi va avea invitați pe cunoscutul folclorist Grigore Leșe, pe jurnalistul Radu Banciu și naista Oana Lianu.

Două transmisiuni în direct, una de la ora 10.30 până la ora 11.00, care vor face preambulul transmisiei de la ora 13.00 unde Mircea Dinescu împarte bucuria Paștelui de la Portul Cultural Cetate, în noua emisiune Poezie și delicatețuri.

Mircea Dinescu

Seara, la ora 20.00, este difuzată o nouă ediție din emisiunea „Schimb de mame”.

Program Prima TV 3 mai

În ziua de luni, de la prima oră a dimineții, rulează filmul „Mama”, apoi „Fetița și vulpea”, iar de la 13.00 „Comoara din spatele cărților 2”.

Cristi Brancu apare pe post de la ora 15.00 cu o ediție specială a emisiunii sale „EXCLUSIV VIP”. Seara, telespectatorii pot vedea filmul „Glasul sângelui” cu Jean-Claude Van Damme.

Dacă programul de la televiziuni nu este pe gustul tău, poți alege un titlu dintre aceste filme de Paște pe care să le vezi cu familia!

