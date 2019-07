De Andreea Radu,

Libertatea îți prezintă ce artiști vor urca pe scenă, în ziua 2 a festivalului Electric Castle 2019.

Programul Electric Castle 19 iulie 2019, ziua 2

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 MAIN STAGE BY ORANGE



CTC 17:00 -18:00

17:00 -18:00 DUB PISTOLS 18:30 – 19:30

18:30 – 19:30 THE VACCINES 20:00 – 21:00

20:00 – 21:00 FLORENCE + THE MACHINE 21:30 – 22:45

21:30 – 22:45 SIGMA23:15 – 00:30

The Vaccines – senzația rock britanică denumită și renașterea The Ramones Formația și-a început activitatea în 2009 și și-a recunoscut influențele genului muzical rock n roll și pop de calitate.

Membrii formației sunt: Justin Hayward-Young, Freddie Cowan, Arni Arnason și Pete Robertson. Albumul formației de debut a fost What Did You Expect From The Vacines, iar în anul 2005 au ajuns în UK Album Chart pe locul 4.

Florence + The Machine – muzică indie rock la Electric Castle Formația Florence and The Machine este formația britanică înființată în anul 2007, în Londra, iar genul muzical al formației este indie pop, indie rock, soul, art rock. Membrii formației Florence and The Machine sunt: Florence Welch (fondatoarea formației), Isa Machine, Bobby Ackroyd, Chris Hayden, Tom Monger, Mark Saunders, Rusty Bradshaw. Primul album al formației a fost lansat în iulie 2009.



Sigma – trupa care a vândut peste 3 milioane de single-uri cu 4 înregistrări Membrii formației Sigma Cameron Edwards și Joseph Lenzie vor participa anul acesta la festivalul Electric Castle.



PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 Hangar by BT



THE MONO JACKS 16:45 – 17:30

16:45 – 17:30 MOONLIGHT BREAKFAST – 18:00 – 18:45

18:00 – 18:45 PANONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA – 19:15 – 20:00

19:15 – 20:00 CHINESE MAN 20:30- 21:30

20:30- 21:30 SOFI TUKKER 22:00 – 23:00

22:00 – 23:00 TOMMY CASH 23:30 – 00:30

23:30 – 00:30 BOYS NOIZE 00:45 – 02:15

00:45 – 02:15 INFECTED MUSHROOM – 02:30 – 04:30

02:30 – 04:30 MANKI – 04:30 – 06:00

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 Dance Garden



DUBGRADE – 18:00 – 21:00

18:00 – 21:00 TOMI RAZVAN – 21:00 – 00:00

21:00 – 00:00 MELLA DEE – 00:00 -02:00

– 00:00 -02:00 THE BLACK MADONNA – 02:00 – 04:00

02:00 – 04:00 SAMA – 04:00 – 06:00

04:00 – 06:00 AZTECA –06:00 – 07:30

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 Booha Mansion by Ahead



MOSE N – 12:00 – 14:00

12:00 – 14:00 LAMEDUZA, DWLS & LAMEDUZA – 14:00 – 16:00

14:00 – 16:00 15 YEARS OF SHOGUN AUDIO,GLXY, SP:MC – 16:00 – 17:30

16:00 – 17:30 15 YEARS OF SHOGUN AUDIO, POLA & BRYSON, SP:MC – 17:30 – 18:45

17:30 – 18:45 15 YEARS OF SHOGUN AUDIO,LENZMAN, SP:MC – 18:45 – 20:00

18:45 – 20:00 ALEX CHRONIC – 20:00 – 22:00

20:00 – 22:00 BRODY & DR. PANDA – 22:00 – 00:00

22:00 – 00:00 BONDAX – 00:00 – 02:00

00:00 – 02:00 WEISS – 02:00 – 04:00

02:00 – 04:00 BLANILLA –04:00 – 06:00

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 Hideout by Havana Club



LUKA 13:00- 15:00

13:00- 15:00 DJ BEAST 15:00 – 17:00

15:00 – 17:00 ELECTROCLOWN 17:00 – 19:00

17:00 – 19:00 DUBASE 19:00 – 21:00

19:00 – 21:00 SAVAGES Y SUEFO 21:00 – 00:00

21:00 – 00:00 NIGHTMARES ON WAX 00:00 – 03:00

00:00 – 03:00 DJ SAUCE03:00 – 05:00

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 Courtyard by Coca-Cola



GRAVE FOR SALE 16:00- 17:00

16:00- 17:00 BLACK BARTOK 17:30 – 18:30

17:30 – 18:30 JUNGLE BY NIGHT 19:00 – 20:00

19:00 – 20:00 IRIS GOLD 20:30 – 21:30

20:30 – 21:30 KARPOV NOT KASPAROV

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 ECO Stage by Lidl



GROOVE SI PORTOCALE B2B 10:00 -12:00

10:00 -12:00 VIVIAN 12:00 – 15:00

12:00 – 15:00 NORI 15:00- 18:00

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 The Beach by Gelatelli



MEELOUNA 14:00 – 17:00

14:00 – 17:00 PHIL COCKS 17:00 – 20:00

17:00 – 20:00 PAPA B. 20:00 – 23:00

20:00 – 23:00 EMAP23:00 – 02:00

PROGRAM Electric Castle 19 IULIE 2019 Shizzle Stage by Burn



DEX 14:00 -16:00

14:00 -16:00 DJ NEMO 16:00 – 18:00

16:00 – 18:00 BRUGNER 18:00 – 20:00

18:00 – 20:00 VLAD DOBRESCU DJ SET23:00 – 01:00

Cum se face accesul la Electric Castle 2019

Participanții pot intra și ieși de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, dacă au la mână o brățară intactă RFID de festival.

Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum și ordinea de preformare a fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrare. În cazul refuzului de a fi supus controlului corporal, participanților le va fi refuzat accesul la eveniment.

