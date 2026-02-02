Îmbrăcată într-o rochie elegantă, într-un decor sofisticat, Andreea Marin intră perfect în rolul de narator, reinterpretând universul „Bridgerton” prin filtrul poveștilor clasice românești. Mesajul care însoțește clipul este sugestiv: „A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, un basm popular. Purtând numele Bridgerton. Povestit de Zâna Surprizelor.”

Povestea serialului Bridgerton e spusă de Andreea Marin

În videoclip, Andreea Marin începe povestea astfel: „A fost odată ca niciodată o familie numeroasă și la pungă groasă. Cu trei crai frumoși, trei fete ca rupte din soare, doi mezini și o mamă văduvă, mândră nevoie mare.” Aceasta continuă cu prezentarea fiecărui personaj important: „Când vremea de pățit a venit, familia și-a pregătit odrasurile ca pe diamante. Prima a fost fata cea mare, care a avut o nuntă cam povești, cu un duce pe care mulți l-au deocheat.”

Povestea merge mai departe cu fratele cel mare: „Feciorul cel mare, după multe nebădăi, s-a îndrăgostit nebunește de o nobilă fată, mândră din calea far.” Andreea Marin vorbește apoi despre cel mai mic dintre frați: „Iar cel mai mic dintre cei trei și-a croit drum către cea mai leasă mireasă, cea cu ochiul de soacră, cu limba ascuțită și cu penița pe post de armă.”

Nu lipsește nici personajul aflat în centrul noii povești de dragoste: „Însă, spre supărarea mamei, fără de pereche a rămas al doilea fecior, care parcă se lupta să nu intre în rânduiala căsniciei sau cel puțin ăsta era planul.” Apariția misterioasei domnițe schimbă totul: „Până când o domniță de argint se-arată în casă, cu ochi admirativi și cu gingășia ei neprefăcută, a furat inima și mințile feciorului cel singuratic.”

Finalul rămâne deschis, exact ca într-un basm modern: „Și cum a apărut, așa s-a pustit până când ceasul a bătut ora 12, lăsând în urmă dulcea amintire, mănușa de mătase și buza umflată.” În încheiere, Andreea Marin lansează întrebările-cheie ale poveștii: „Să fie domnița de argint mormântarea burlăciei lui Benedict? Va reuși iubirea lor să treacă peste încercările din ton? Dacă încheiem povestea cu «au trăit fericiți până la adânci bătrâneți», asta rămâne ca voi să aflați.”

Sezonul 4 din Bridgerton, lansat în două părți

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa.

Sezonul 4 din Bridgerton va fi lansat în două părți: Partea 1 a fost lansată pe 29 ianuarie, iar Partea 2, din 26 februarie. Doar pe Netflix.

