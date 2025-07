Potrivit declarațiilor făcute de Ion Cassian, directorul azilului unde este internat fostul afacerist, Irina Columbeanu i-a promis că se va ocupa de tatăl ei, inclusiv de datoriile acestuia. Irinel Columbeanu are o pensie mică, insuficientă pentru a acoperi costurile lunare.

Irina Columbeanu, responsabilă pentru tatăl Irinel

„Irina mi-a zis că acum e majoră și de aici înainte se va ocupa ea de tatăl ei, inclusiv de datoriile pe care el le are. Acum, ce o face și Irina, ce o vrea, nu e treaba mea. E teleghidată de maică-sa. E treaba lor ce vorbesc. Eu nu mă amestec”, a mărturisit Ion Cassian, pentru Cancan.

Chiar dacă implicarea Irinei este văzută de unii drept un gest frumos, directorul azilului lasă să se înțeleagă că influența Monicăi Gabor, mama Irinei, este una evidentă în deciziile tinerei. Totuși, Ion Cassian preferă să nu comenteze mai mult, menționând că nu se amestecă în problemele de familie ale rezidenților săi.

În ciuda greutăților și datoriilor care îl apasă pe Irinel Columbeanu, directorul azilului afirmă că și-a asumat îngrijirea acestuia dintr-un sentiment profund de umanitate. Nu este pentru prima dată când Ion Cassian întinde o mână de ajutor unei persoane aflate în dificultate.

„De la început, de când am fost de acord, știam că fac muncă patriotică. Dar mi-am asumat. Am făcut de multe ori asta, să ajut. Și nu doar cu Zina Dumitrescu și cu Irinel. Consider că în viață nu banul e totul. Și nici matematica. O să avem grijă de el câte zile i-o da Dumnezeu.

Iar acum e mult mai bine, s-a și îngrășat. E spălat, e îngrijit. E pe mâini bune”, a adăugat patronul azilului.

Fostul milionar de la Izvorani, cândva una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea mondenă românească, trăiește acum o viață modestă, dar demnă, în căminul de bătrâni condus de Ion Cassian. Iar sprijinul pe care îl primește, fie el din partea fiicei sau a altor oameni cu suflet mare, pare să îi aducă liniștea de care avea nevoie.

Cum va face rost de bani Irina Columbeanu

Adolescenta, care locuiește în prezent în Malibu alături de mama ei, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink, a mărturisit că vrea să se implice în campanii de promovare pe rețelele sociale, acolo unde are un număr considerabil de urmăritori.

Potrivit declarațiilor sale, Irina vrea ca o parte din banii obținuți să-i fie oferiți tatălui ei, Irinel Columbeanu, ca formă de sprijin în perioada dificilă pe care acesta o traversează. Gestul adolescentei a fost apreciat de public, mai ales că vine într-un moment în care fostul milionar din Izvorani se confruntă cu grave probleme financiare și de sănătate.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

În scurt timp, Irina se va muta la New York, unde urmează să înceapă studiile la o universitate de prestigiu, însă până atunci își dorește să rămână activă în mediul online și să susțină campanii care să-i reflecte valorile și personalitatea.