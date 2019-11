De Daria Maria Diaconu,

Incendiile de vegetație au făcut ravagii în Australia, provocând moartea a trei persoane și distrugând peste 150 de case. Autoritățile din statele Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgență, potrivit Mediafax.

Printre proprietățile afectat de incendiile de vegetație se află și cea a starului Russell Crowe.

Pe Twitter, actorul a explicat că au fost distruse câteva clădiri de pe proprietatea sa. Actorul nu se află în Australia, iar familia sa se află în siguranță la niște prieteni.

Lost a couple of buildings , but overall very lucky so far.

Chapel roof scorched.

Deepest thanks to everyone on the ground.

Some fires still burning and we are out of water.

No livestock deaths to date.

Horses ok.

Let the chickens out and they are back, warm worms for breakfast! pic.twitter.com/kaKJ351MXC