Selectia furnizorului

De obicei, cea mai buna metoda de a alege un furnizor de incredere este obtinerea recomandarilor de la prieteni si familie. Cum un tort de nunta bun nu se uita niciodata, este suficient sa intrebi care a fost cel mai bun tort pe care l-au mancat la o nunta sau care este cofetaria preferata si imediat vor veni recomandarile. Urmatorul pas este sa verifici daca serviciile oferite de furnizor sunt la fel de bune ca si gustul produselor. Deoarece o mare parte din succesul tortului de nunta depinde de comunicarea cu cofetaria si de modul in care aceasta trateaza preferintele si necesatatile clientului, iti recomandam sa petreci putin timp cautand pe Internet review-uri ale celor care au comandat de la ei. Acest lucru iti va oferi o imagine cat mai buna a plusurilor si minusurilor la care te poti astepta daca alegi acea cofetarie.

Degustarea

La degustare, clientul este invitat in cofetarie pentru a degusta diferite sortimente de tort, sa puna intrebari si sa vada ce optiuni are in materie de compozitie si design. Este si o ocazie excelenta pentru a vedea portofoliul furnizorului si sa inteleaga la ce nivel poate executa tortul dorit. Pentru ca desi majoritatea cofetarilor spun ca pot realiza un anumit model, doar atunci cand vezi produsele deja realizate iti dai seama de abilitatea lui de a reproduce designul mult visat. Iar degustarea te va ajuta sa intelegi daca va avea gustul dorit.

Designul

Alegerea modelului de tort ar trebui sa fie ultimul lucru de pe lista ta. Poate ca preferi un tort cu un design unul luxos care sa impresioneze sau unul haios care sa amuze invitatii. Indiferent de ce preferi, trebuie sa te asiguri sa se incadreaza in tematica nuntii tale. De aceea, este indicat sa lasi la urma aceasta decizie. Abia dupa ce ai hotarat locatia, vestimentatia, aranajamentele de masa si meniul poti alege modelul pentru tort. Tortul trebuie sa fie in armonie cu restul nuntii si nu un element care sa aduca dezechilibru in tematica generala a evenimentului.

Greutatea

Pentru a putea da comanda de tort, trebuie sa stii numarul de invitati care vor participa la nunta deoarece greutatea tortului se stabileste in functie de numarul de portii servite. Adesea se calculeaza dupa urmatoarea regula: 150 grame de tort per invitat. Ceea ce inseamna ca la un eveniment cu 100 de invitati tortul ar trebui sa cantareasca in jur de 15 kg. La aceasta greutate este recomandat ca tortul sa aiba 3 etaje. Evident, greutatea variaza si in functie de compozitie, de tipul de crema, daca blatul este insiropat sau nu, daca se opteaza pentru martipan sau frisca, dar si de decorul dorit.

Alegerea designului

Internetul este plin de imagini cu torturi perfect realizate, atat de frumoase incat iti taie rasuflarea, si inevitabil iti doresti unul la fel. De cele mai multe ori, mirele si mireasa petrec nenumarate ore rasfoind astfel de imagini incercand sa se hotarasca la un model care sa fie potrivit pentru ei. Insa de cele mai multe ori acele torturi perfecte sunt realizate de adevarati maestri cofetari si nu pot fi copiate de oricine. De aceea, este indicat ca mai intai sa studiezi portofoliul furnizorului tau pentru a avea o idee mai clara asupra modelelor pe care le poate realiza.

Asteptari realiste

Cum am spus mai sus, trebuie sa ai in vedere faptul ca torturile din reviste sau dupa Internet sunt rezultatul muncii unei intregi echipe de stilisti alimentari, editori si specialisti de imagine care lucreaza cu cofetari consacrati pentru a crea fotografia tortului la care viseaza orice pereche de miri. Ei petrec ore intregi pentru a realiza designul perfect, pentru a gasi lumina si pozitia ideala in care sa surprinda tortul respectiv. Iar daca poza finala nu este perfecta, este retusata in Photoshop. Asa ca nu te astepta ca tortul tau sa fie exact ca in poza aratata cofetarului. Atat timp cat asteptarile tale sunt realiste, nu vei fi dezamagita de rezultatul final. Adevarul este ca desi tortul este foarte important, nu este tot ceea ce conteaza in ziua nuntii tale. Invitatii vad dincolo de designul tortului sau de micile detalii pe care tu le consideri esentiale. Ei vad o pereche frumoasa de miri care s-au implicat total in planificarea nuntii si care indifferent de rezultat au fost clipa de clipa alaturi de ei pentru a le oferi momente de neuitat.

Un tort de nunta indiferent cat de frumos ar fi realizat, nu o sa fie niciodata perfect, iar in situatii exceptionale s-ar putea sa fie destul de departe de ceea ce si-au imaginat mirii. Insa daca urmezi sfaturile noastre de mai sus, vei fi mult mai aproape de alegerea tortului ideal pentru evenimentul tau.



