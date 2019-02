(Publicitate) Majoritatea brandurilor de bauturi online sunt de moda veche

Consumatorii pot sa cumpere orice isi doresc de pe Internet, indiferent ca vorbim de alimente, haine sau servicii. Cultura spirtoaselor si a cocktailurilor este si ea in evolutie, insa magazinele de bauturi online sunt invechite cand vine vorba de promovare si user experience. In general, cele mai sigure alegeri sunt brandurile ce s-au nascut digital si nu au migrat catre magazinele traditionale decat prin distribuirea produselor importate de catre ele direct.

De ce este mai bine sa te orientezi catre astfel de branduri?

In primul rand, trebuie sa ne gandim ca aceste magazine de bauturi online nu au un intermediar; ele vand direct catre consumator, ceea ce inseamna ca elimina din start costurile de distributie. Prin urmare, isi permit sa-si vanda produsele la preturi mai mici decat supermarketurile, hypermarketurile si orice alt magazin fizic care comercializeaza bauturi alcoolice. Cu alte cuvinte, piata online este o oportunitate uriasa pentru brandurile noi sa se afirme in fata celor mai vechi, dar care nu-si importa singure produsele.

Fiind eliberate de o presiune financiara destul de mare (la care adaugam si costurile cu chiriile, cheltuielile cu salariile personalului si alte costuri fixe si variabile), un magazin de bauturi online le poate oferi clientilor sau preturi de import. Din acest motiv, relatia de fidelitate este mult mai des intalnita intr-o asemenea situatie.

De aceea, trebuie sa luam in calcul faptul ca brandurile ce comercializeaza bauturi online isi pot creste engagement-ul si brand awareness-ul prin convorbirile directe pe care le are cu clientii, mesajele transmise prin intermediul site-ului sau al unei prezente puternice in mediul online. Pana la urma, fiecare brand are propria poveste, insa un magazin exclusiv online o poate transmite mult mai usor catre consumator.

Nu in ultimul rand, trebuie sa avem in vedere ca magazinele de bauturi online pot sa imbratiseze trendul produselor personalizate si sa se diferentieze de ceilalti. Acestea pot sa combata predictabilitatea din industria de bauturi, in care consumatorii sunt dirijati in mod subconstient sa aleaga produsele care se afla pe rafturile de la nivelul ochilor. Neputand sa-si personalizeze experienta, cumparatorii tind sa faca compromisuri si sa se adapteze la ceea ce li se ofera. In schimb, un magazin care importa el insusi bauturi si le vinde online, isi permite sa aiba o selectie mult mai variata. Plus ca produsele sunt impartite pe categorii si este mult mai usor sa mergi la tinta si sa alegi ceea ce iti doresti si ai nevoie.

