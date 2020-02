Solistul trupei, Doru Trăscău, este cel care acum își vede limpede visul împlinit. În anul 2000 Doru a înființat AB4, trupă care a luat în 2003 trofeul pentru Best Romanian Act la MTV Europe Music Award, în Edinburgh, Scoția. S-a destrămat ulterior, dar Doru nu a renunțat și a înființat The Mono Jacks care, astăzi, este una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România. Sâmbătă, pe 8 februarie, The Mono Jacks lansează al treilea album din carieră intitulat ,,Gloria” a cărui poveste ne-o împărtășește, succint, chiar liderul și fondatorul trupei, Doru Trăscău.

Anul 2020 debutează pentru The Mono Jacks cu un nou album: GLORIA, care va fi lansat pe 8 februarie la Arenele Romane. Cine este Gloria?



Gloria este un nume de femeie și îmi imaginez că este o femeie teribil de frumoasă. Gloria poate să te înșele, însă. Gloria poate să te facă să faci tâmpenii și, cu toate astea, o dorim cu toții. Gloria este o frământare sau o căutare a unui sens; te poate determina să înfăptuiești lucruri mărețe, dar, în același timp, Gloria te poate ucide. Gloria este șansa noastră de a deveni nemuritori, iar ideea aceasta se regăsește în mai multe dintre piesele de pe noul nostru album.

Cum a luat naștere acest al treilea album din carieră?



Ne-am apucat de album imediat ce am terminat ,,Ușor distorsionat”, dar abia în toamna anului ce tocmai s-a încheiat ne-am concentrat mai tare eforturile și ne-am pus serios pe treabă. Am luat o pauză de la concerte și ne-am axat pe compoziție și orchestrație. Am încercat tot soiul de lucruri și am împins uneori joaca asta destul de departe, iar dacă timpul ne-ar fi permis, ne-am mai fi jucat o vreme. În timp ce eram în studio mi-am dat seama că sunt pentru prima dată în postura de a înregistra două albume cu aceeași oameni, iar asta mă bucură foarte tare. O premieră pentru noi a fost felul în care am abordat sesiunea de înregistrări pentru că ,,Gloria” este primul album înregistrat, aproape în totalitate, ,,live”. Un aport deosebit l-a avut și Dan Georgescu care a muncit neîncetat în studio și ne-a încurajat să facem asta. Alături de noi a fost și Bogdan Moroșanu, inginerul nostru de sunet, care ne-a făcut viața ușoară și care ne-a venit în ajutor de fiecare dată când a fost nevoie.

Unde ți-ai găsit inspirația pentru versuri?



O mare parte dintre cuvinte le-am pus pe hârtie la Cluj. Povestea sună cam așa: în vara anului trecut plecam la Iași. Urma să cântăm pe scena Festivalului Rocanotherworld. De obicei plecam la drum împreună, cu duba, dar de data aceasta, pentru că eram invitat în ziua respectivă să vorbesc la o dezbatere pe teme culturale, am plecat dis de dimineață cu avionul. I-am cunoscut acolo pe Vlad Alui Gheorghe, om de bază în proiectul Adams Nest, scriitorul Marius Chivu și Ștefan Teișanu, care ghida conversația și cu care am avut un dialog extrem de plăcut. Pentru că, din când în când, mai citeam ce scria Ștefan pe profilul lui de Facebook, după șase luni de la prima noastră întâlnire am decis să îl sun și să-i propun să mă ajute să scriem textele pentru album. Din fericire, Ștefan a avut doza de inconștiență de care aveam nevoie și a răspuns ,,da”. A început să scrie chiar din noaptea în care i-am trimis primele trei piese și pentru că după puțină vreme lucrurile deja se mișcau în direcția bună am hotărât să facem un writing camp. Așa că am fugit trei zile la Cluj, orașul unde locuiește Ștefan, și ne-am pus pe treabă. O mare parte din timp am scris în barul lui care se numea ,,Vorbe”. Universul are un umor aparte. Mi se pare extraordinar faptul că a trebuit să merg până la Cluj ca să-mi găsesc cuvintele pentru ,,Gloria” într-un loc care se numește Vorbe. Într-una din seri, Ștefan a venit cu ideea de a customiza mesajul de pe firmament și nu am avut nimic împotrivă ?. Au fost trei zile intense în care am scris și am cântat încontinuu. Ștefan a muncit pe rupte și au fost dăți în care a scris și rescris de 3 ori aceeași piesă. Am convingerea că nu a scris nici pentru el nici pentru mine, ci că a scris, de fapt, pentru muzică. Am continuat să scriem oriunde ne lovea inspirația. Am intrat, apoi, în studio să înregistrez vocea. Chiar și pe ultima sută de metri ne conversam și făceam ajustări de ultimă oră. Nici în visele mele nu aș fi crezut că o să am noroc de o asemenea colaborare. Ștefan semnează cea mai mare parte din versurile albumului și s-a achitat glorios de această sarcină. Mă bucur că am cunoscut un om adevărat, un om inspirat, dar mai ales un om care este ,,locuit” pe dinăuntru.

Extrem de interesant este și artwork-ul albumului. Care este semnificația lui și cât de sugestiv este pentru sonoritatea albumului?



Este creația artistei Luisa Cube pe care am întâlnit-o, prima dată, la Zilele Orașului Ghiroda. Știam că îi place muzica noastră și că vine de la Timișoara (care e foarte aproape) special ca să ne vadă. Știam, de asemenea, că Luisa pictează. Cu ocazia lansării noului album, ne-am gândit să dăm drumul unei provocări. Am vrut să vedem portofoliile acelor oameni care au înclinații artistice și care ne ascultă muzica. Voiam să creăm coperta albumului împreună cu cineva căruia îi este dragă muzica noastră. Am primit multe email-uri și propuneri faine. Luisa ne-a scris că ar vrea să încerce și ea să facă ceva și după un scurt brief ne-a și trimis propuneri realizate într-o manieră meticuloasă, pointilistă. Luisa a reușit nu doar să picteze o copertă, ci a creat o poveste întreagă, poveste pe care sperăm să o vedem și într-un vernisaj la un moment dat.

Unde vom putea găsi noul album?



Începând cu data de 8 februarie, albumul va putea fi achiziționat la toate concertele noastre și sperăm ca în cel mai scurt timp să poată fi cumpărat și online.



Ce surprize pregătiți pentru concertul de lansare? La ce ar trebui să se aștepte fanii?



Ne-am dorit foarte tare ca lansarea din 8 februarie de la Arenele Romane să fie ceva mai mult decât un concert cu multă lume. Am apelat la o echipă de oameni faini care se ocupă de design-ul scenei, de lumini și de sunet. Se muncește mult și până la cel mai mic detaliu. Vom avea un stand de merchandise cu o mulțime de noutăți și alte câteva mici surprize. Mai mult decât atât, invitați speciali vor fi byron și Rockabella. O să fie glorios!

Pe unde vă va purta turneul de promovare?



Calendarul turneului de promovare este destul de aglomerat. Vom cânta în orașele: Constanța (Doors Club, 14 februarie), Galați (Daily Pub, 15 februarie), Craiova (Charger, 20 februarie), Slatina (Sala de spectacole a Centrului Cultural Eugen Ionescu, 21 februarie), Râmnicu Vâlcea (Aby Stage Bar, 22 februarie), Timișoara (Casa Tineretului, 28 februarie), Drobeta Turnu-Severin (Krypton Club Pub&Grill, 29 februarie), Oradea (Bavaria Underground, 5 martie), Cluj (Form Space, 6 martie), Sibiu (Mango Bar, 7 martie), Pitești (Urban Home, 13 martie), Ploiești (The Taste Bistro, 14 martie), Iași (Bar B2, 20 martie), Bacău (Berăria Valhalla, 21 martie) și Brașov (Rockstadt, 27 martie).



