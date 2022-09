„Vrei să pleci dar nu mă, nu mă iei/ Nu mă, nu mă iei, nu mă, nu mă, nu mă iei/ Chipul tău și dragostea din tei/ Mi-amintesc de ochii tăi” sunt versurile ce au făcut înconjurul lumii, iar la 19 ani de la lansare, Radu Sîrbu, fost component al trupei O-Zone, prezintă primul remix cu clip al hitului internațional „Dragostea din Tei”.



Single-ul „Dragostea din Tei” a ajuns pe locul 1 în Eurochart Hot 100, poziție pe care a stat 12 săptămâni, între iunie-septembrie 2004. De asemenea single-ul a fost în topul clasamentelor muzicale în Germania și Franța mai mult de trei luni, a atins poziția a 3-a în Marea Britanie și poziția 72 în U.S. Pop 100.



Piesa care a stat pe buzele tuturor în tot acest timp se bucură de o nouă versiune, cu un sound și videoclip fresh, ce transmite energia pozitivă din spatele versurilor.



„Chiar dacă piesa încă este ascultată de milioane de oameni, mă tot urmărea gândul de multă vreme să-i aduc melodiei noastre un aer fresh, însă până acum nicidecum nu reușeam sa găsesc inspirația și nu vedeam direcția, sound-ul potrivit și tot amânam până într-o zi când, am ajuns la studio după două săptămâni de vacanță în afara țării și am simțit acea chemare. M-am așezat și în câteva zile am și terminat producția remixului! A fost ca o revelație! Am decis să păstrez culoarea structura și originalitatea vocilor adaugând totuși o amprentă personală în materie de sound… Sunt sigur că fanilor noștri, fanii piesei o să o îndrăgească cel puțin la fel de mult, iar avionul «dragostei din tei» să zboare mult și bine în continuare în jurul lumii! :)”, povestește Radu Sîrbu.

Recomandări De ce haiducii și punk-ul au prins mai bine în Oltenia. Meditații de la fața locului

Cei trei băieți, Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenie Todiraș, au dat lovitura cu piesa „Dragostea din tei”, care a ajuns în topurile din toată lumea și a fost preluată inclusiv de vedete precum Rihanna și T.I.

Radu Sîrbu este cântăreț și producător muzical care a fost membru al trupei O-Zone din 1998 până în 2005 și a cucerit lumea alături de Dan Bălan și Arsenium cu hituri precum „Dragostea din tei”, „Despre tine” și „De ce plâng chitarele”. După separarea lor din proiectul O-Zone, Radu și-a început cariera solo, a lansat două albume și a fondat propria casă de discuri, Rassada Music.

