Într-un interviu pentru playtech.ro, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr a dezvăluit în ce piese de teatru poate fi văzut în perioada următoare. Deja urcă pe cele mai mari scene, alături de actori consacrați. „Urmează avanpremiera spectacolului «O noapte furtunoasă», pe 28 noiembrie, luni, la sala Studio, la Teatrul Național.

Urmează premiera la musical pe 17 decembrie și pe 18 decembrie, sunt aproape sold-out amândouă, sunt foarte fericit și puțin emoționat, iar pe 19 decembrie este premiera la Teatrul Național la «O noapte furtunoasă» și, din păcate, aici luăm vacanță, dar din ianuarie începem din plin în sala mare, sala Ion Caramitru”, a spus tânărul actor, care își face debutul la TNB.

„Am jucat la Teatrul de Comedie, în liceu am mai avut avut tangențe cu scena Teatrului Național, dar într-adevăr este debutul meu cu bilete cumpărate”, a mai explicat Radu Ștefan Bănică, care muncește la fel de mult ca tatăl lui.

„Anul acesta chiar ne suprapunem cu spectacolele noastre. Nu cânt cu tata, dar am spectacolele mele la teatru și el le are pe cele de Crăciun, avem în același timp. Și plecăm și în turneu noi cu teatrul prin țară, e un sfârșit de an full”, a mai adăugat tânărul.

Când vine vorba despre viața personală, Radu Ștefan Bănică nu are cu ce să se laude, tot timpul său e preocupat de carieră. „Cine are timp de viață personală deocamdată? Nu are nimeni timp. Munca este targetul meu principal”, spune el, care e recunoscător că are admiratoare.

„Le sunt foarte recunoscător, până la urmă sunt unul dintre motivele pentru care noi ne alegem această carieră de artist și mă bucur că inspir lumea și câțiva tineri din generația mea”, a mai explicar Radu, care e student la UNATC în ultimul an, își pregătește deja licența.

Nu doar în actorie s-a făcut remarcat băiatul lui Ștefan Bănică jr, ci și în muzică. A lansat deja o melodie. Întrebat despre planurile lui în acest domeniu, el a spus: „Cu muzica nu am uitat, îmi doresc foarte mult din ianuarie să mă dedic mai mult muzicii, pentru că până la urmă meseria mea este de actor și a trebuit să trag tare pentru aceste spectacole, dar din ianuarie sperăm să rupem”.

Radu Ștefan Bănică e băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr din relația acestuia cu Camelia Constantinescu. El mai are o fiică, pe Violeta, din mariajul cu Andreea Marin, dar și un băiețel, pe Alexandru, din căsnicia cu Lavinia Pârva.

