Mai mult, cei trei băieți au vrut să respecte tradiția pe care o respectau an de an, și anume că de ziua tatălui lor să meargă undeva. Drept urmare, Adela Popescu, Radu Vâlcan, copiii lor și familia extinsă au plecat într-o locație din Snagov.

„Nu se putea să stăm acasă așa cum și-ar fi dorit sărbătoritul. Dar să plecăm la munte făceam prea mult pe drum, la mare era prea frig, iar la Susani urmează oricum să mergem în vacanță copiilor. Așa că am ales să mergem la 30 de minute de București într-o locație foarte frumoasă .Mâncare bună, iepurași, biserica muzeu, case foarte vechi dar recondiționate impecabil, restaurant cu mâncare tradițional românească că la carte.

Dar așa cum eu cred că știu mai bine ce vrea sărbătoritul, așa au crezut și cei din familia noastră. :)

Și i-au făcut o surpriză numa bună de ținut minte. Dar așa se întâmplă când ești iubit și apreciat.

La mulți ani, iubirea mea! Înțelegere și înțelepciune îți doresc. Că să mă bucur și eu de ele”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

În relația cu cei trei băieți ai lui, Radu Vîâlcan spune că este mult mai autoritar decât soția lui, atunci când este cazul.

„Nu știu să zic, asta poate să spună Adela. Eu cred că sunt suficient de implicat, destul de implicat. Noi nu suntem specialiști în parenting (…) Noi încercăm să fim exact așa cum suntem: naturali, pe măsura dorințelor și așteptărilor lor. Sunt mai autoritar decât Adela”, declara Radu Vâlcan, în pentru Spynews.ro.

Adela Popescu s-a retras de ceva timp de pe micile ecrane, pentru a se dedica total educației celor trei băieți pe care îi are cu Radu Vâlcan. Chiar dacă se simte fericită și împlinită, vedetei îi este dor de televiziune și a declarat în repetate rânduri că așteaptă acel proiect care să o mulțumească, pentru a reveni.

