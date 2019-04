Radu Vâlcan despre cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii. „Lucrurile au evoluat cu o viteză amețitoare!”

„Cu toate că am ajuns la sezonul cinci și am crezut că deja am văzut foarte multe lucruri din ce ar putea să se întâmple, de data aceasta, mai mult ca oricând, lucrurile au evoluat cu o viteză amețitoare! Cred că imprevizibilul a fost cuvântul de ordine și am descoperit diverse tipologii de oameni, așa cum sunt ei în mod real, dincolo de masca pe care o afișează zi de zi”, a spus prezentatorul Radu Vâlcan.

La doar cinci zile distanță de cea mai intensă experiență trăită, în cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o nouă serie de concurenți dispuși să își expună relațiile.

Astfel, în timp ce foștii concurenți încă încercau să învețe să trăiască de acum înainte cu consecințele faptelor lor, alte cupluri la fel de încrezătoare și de determinate să câștige lupta cu ispitele, au pornit pe drumul de 10.000 de kilometri convinși că iubirea lor va triumfa.

