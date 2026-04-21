Criza politică din 2025: un exemplu grăitor al instabilității

România traversează din nou o perioadă de „turbulențe politice”, după ce PSD a decis să retragă sprijinul Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Există mai multe scenarii posibile după ce PSD a luat decizia de a ieși de la guvernare, dacă Ilie Bolojan nu-și dă demisia.

Un exemplu recent al efectelor instabilității politice asupra economiei este anul 2025. După prăbușirea coaliției de guvernare și pe fondul tensiunilor electorale, leul s-a depreciat cu aproape 3% față de euro într-o singură săptămână. 

Randamentele titlurilor de stat pe 10 ani au urcat cu 50 de puncte de bază, ajungând la 8%. În plus, o licitație internă de obligațiuni a fost ratată din cauza lipsei de cerere.

Reuters nota că Banca Națională a României a fost nevoită să intervină pentru a proteja moneda națională. Potrivit analiștilor, BNR a cheltuit miliarde de euro în încercarea de a stabiliza cursul, ceea ce a dus la creșterea costurilor pentru finanțarea publică și a ratelor dobânzilor pentru cetățeni.

Fonduri europene pierdute și reforme blocate

Un alt efect negativ al instabilității politice se observă în ritmul lent al reformelor și în reducerea accesului la fonduri europene. 

În iulie 2025, Reuters relata că agenția de rating Fitch a atras atenția asupra legăturii directe dintre stabilitatea politică și reducerea deficitului bugetar. Turbulențele politice au complicat procesul de consolidare fiscală, au întârziat reformele și au crescut costurile de finanțare.

Mai mult, România a fost nevoită să-și renegocieze Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reducând pachetul de finanțare de la 28,5 miliarde de euro la 21,6 miliarde de euro.

Ministrul Fondurilor Europene a explicat că încetinirea reformelor a fost influențată de un sezon electoral prelungit, care a afectat implementarea măsurilor necesare.

Povara datoriilor și a deficitului bugetar

În 2025, Comisia Europeană a subliniat că România a încheiat anul 2024 cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Mai mult, se estima că rămâne ridicat în 2025 (8,6%) și 2026 (8,4%), în lipsa unor măsuri drastice de corecție.

În paralel, datoria publică a țării era proiectată să crească de la 54,8% din PIB la finalul lui 2024, până la 63,3% în 2026. 

Această creștere semnificativă reflectă costurile deciziilor politice pe termen scurt: schimbări frecvente de guverne, reforme amânate și o planificare economică incoerentă.

Costul instabilității: taxe mai mari, investiții întârziate

Instabilitatea politică din România are consecințe grave asupra economiei și vieții de zi cu zi a cetățenilor. 

Pe lângă dobânzile mai mari și presiunea pe cursul de schimb, această instabilitate se traduce prin investiții întârziate, taxe mai mari și o utilizare ineficientă a fondurilor europene. 

După cum arată cifrele și rapoartele internaționale, România plătește prețul instabilității politice nu doar în bani, ci și în ani pierduți.

Pe hârtie, durata medie de 15 luni a fiecărui guvern poate sugera alternanța democratică. În realitate însă, acest ritm rapid al schimbărilor la conducere se traduce prin lipsă de coerență în politici publice esențiale, precum cele din educație, sănătate sau infrastructură. Rezultatul pentru cetățeni? O viață mai scumpă și o dezvoltare economică mai lentă.

