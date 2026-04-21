Radarul „remorcă” este deja utilizat în Franța

Dispozitivul, cunoscut drept radar tip remorcă și deja utilizat în Franța, este acum testat și în Madrid. Radarul a fost instalat pe autostrada A1, la kilometrul 45, în zona Pedrezuela. Este unul dintre cele mai importante din Spania, făcând legătura cu orașe precum Burgos, Vitoria și San Sebastián.

Pe tronsonul respectiv, limita de viteză este de 100 km/h, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență, mai ales din cauza lucrărilor în desfășurare.

Cum funcționează dispozitivul

Radarul este montat pe o remorcă de mici dimensiuni, are o culoare vizibilă și un design ușor de recunoscut. Este conectat la internet și transmite în timp real sancțiunile către centrele de management al traficului. Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii spanioli, acest sistem poate emite până la 20 de amenzi pe minut, devenind unul dintre cele mai eficiente instrumente de control al vitezei.

Dispozitivul poate fi tractat și amplasat și rapid în diferite puncte ale drumului și funcționează cu o baterie care poate dura până la două săptămâni, fără a necesita alimentare constantă. Autoritățile, inclusiv Direcția Generală de Trafic (DGA), intenționează să folosească aceste dispozitive în special în zonele cu lucrări, pe tronsoane de 2-3 kilometri, unde reducerea vitezei este esențială pentru siguranța muncitorilor.

Recent, tot în Spania, a fost emis un avertisment sever pentru șoferi: până la 600 de euro amendă și 6 puncte de penalizare pentru cei care fac o depășire. Conform reglementărilor actualizate, este vorba despre depășirea în tunel, permisă doar dacă există mai mult de o bandă pe sensul de mers. În cazurile în care tunelul are o singură bandă pe sens, depășirea este strict interzisă, indiferent de marcajul rutier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE