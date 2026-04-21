Un sat pe care îl traversezi în 15 minute este „o bucată de istorie”

Satul se află în comitatul Kildare, aproape de Dublin, Irlanda, și poate fi parcurs la pas în doar 15 minute. Nu este doar o colecție de clădiri, ci un loc complet funcțional, care păstrează atmosfera unui sat irlandez tradițional. Proprietatea include case din piatră, un pub, o biserică, o moară de apă și terenuri situate lângă un canal.

Satul este listat de Sothebys International Realty, iar descrierea din ofertă scoate în evidență caracterul său unic: „Rareori apare oportunitatea de a achiziționa un sat întreg cu o asemenea integritate arhitecturală și caracter. Satul din Lyons nu este doar o proprietate, ci o piesă vie a moștenirii irlandeze”.

Practic, cumpărătorul nu achiziționează doar clădiri, ci un sat istoric întreg, care poate fi folosit ca hotel de lux sau reședință privată. Proprietatea, listată pe Sotheby’s International Realty, include 47 de dormitoare, o suprafață interioară de aproximativ 44.469 de metri pătrați și se întinde pe un teren de circa 8 hectare.

A trecut prin decădere, apoi a fost readus la viață

Satul Lyons se află la poalele dealului cu același nume, un loc important încă din secolul al VIII-lea, când era asociat cu puterea regilor din Leinster. În urmă cu aproximativ 200 de ani, localitatea prospera, mai ales datorită morii de apă de pe canal. Apoi, în timp, satul a intrat în declin și a ajuns aproape abandonat la începutul secolului XX.

Salvarea a venit abia în anii 90, când Tony Ryan, fondatorul companiei Ryanair, a decis să investească în restaurarea completă a zonei.

„S-a dedicat din toată inima restaurării acestui sat irlandez important, cu accent pe păstrarea caracterului istoric”, arată descrierea proprietății.

Acum, „Village at Lyons” nu este un sat locuit în sensul clasic, ci este un complex restaurat, transformat în hotel și proprietate privată, și nu există locuitori, ci doar angajați și turiști.

Un hotel de lux funcționează deja acolo

Din 2016, satul este deținut de investitorul Barry OCallaghan, care a dezvoltat aici un hotel de lux, Cliff at Lyons, care funcționează în prezent în interiorul complexului. Astfel, viitorul proprietar nu cumpără doar un loc spectaculos, ci și un business deja operațional.

Vânzarea unui sat întreg este un eveniment extrem de rar, chiar și în zona proprietăților de lux, iar „Village at Lyons” este prezentat ca o oportunitate pentru investitori, o combinație între istorie, turism și exclusivitate.

