„Domnule președinte, ați spus că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR sau POT? Suntem un for statutar, iar aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN”, a spus Pauliuc în ședința PNL de astăzi, 21 aprilie, care are loc acum la Parlament, potrivit informațiilor Libertatea.

Și a continuat: „Dacă răspunsul este nu, dacă decideți să faceți negocieri, trebuie să fie aprobate în BPN. În ultimii cinci ani am construit, în raport cu AUR, o poziție clară: că este un partid rusofil, că nu ne așezăm la masă cu ei și că ar trebui scos în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, apare o problemă de imagine și de doctrină”.

„Cu toții l-am susținut pe Nicușor Dan, iar el a spus clar că nu va numi niciodată un premier susținut de voturile AUR. Vă aduc aminte că USR a votat în 2021 o moțiune de cenzură alături de AUR și a plătit politic ani de zile pentru asta. Ce le oferim celor de la AUR? Companii, funcții? Trebuie să știm. Vă propun să votăm, în temeiul statutului, o rezoluție prin care să stabilim că nu susținem discuții sau negocieri cu SOS, POT și AUR, nici direct, nici indirect. Dacă totuși se va întâmpla acest lucru, atunci trebuie supus în prealabil votului BPN. Aceasta este o măsură care protejează atât PNL, cât și pe președintele Nicușor Dan. Vă depun acest proiect de rezoluție și vă rog să-l supuneți la vot”, a mai spus Pauliuc, conform informațiilor Libertatea.

Reamintim că Ilie Bolojan nu a exclus să apeleze la partidul lui George Simion pentru susținere, dacă pierde sprijinul PSD. „Trebuie un dialog cu forțele politice pentru proiectele din PNRR”, a spus premierul pe 19 aprilie.

Și Adrian Veștea s-a revoltat: „Înțeleg că, până în 2024, la nivelul PNL, am fost considerați marionete. În ceea ce mă privește, mă simt cu inima împăcată. Noi, miniștrii PNL, am respectat principiile și am pus în practică tot ce ne-au stabilit colegii noștri care participau la ședințele de coaliție. Nu am fost marionete”.

„Referitor la polul de dreapta: eu sunt din Brașov. În mandatul trecut, USR a câștigat Primăria Brașov, dar anterior PNL a fost cel care a câștigat. Noi am colaborat cu USR dar, de fiecare dată, am avut piedici din partea lor. De exemplu, în cazul aeroportului, au existat constant petiții și alte tergiversări”, a adăugat liberalul.

La rândul său, Emil Boc a spus în timpul ședinței, potrivit surselor Libertatea: „Din nefericire, USR nu are capacitatea să dea tonul unei guvernări în țară sau în comunități locale. Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu. PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”.

„Cel mai probabil, va urma un guvern interimar. Vom avea 45 de zile ca PNL sa demonstreze ce poate face. Să arătăm că oamenii nu sunt doar cifre și statistici”, a mai afirmat primarul din Cluj-Napoca în timpul ședinței de la Parlament.

Partidul lui Grindeanu i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan. Urmează demisiile celor 6 miniștri PSD din Guvern, până joi

Reamintim că social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, este să retragă miniștrii PSD din Guvern. Potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, toți miniștrii social-democrați își vor da demisia. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu va pleca, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

În total, în Guvern sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care vor demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Conform informațiilor Libertatea, anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie.

Pe de altă parte, zilele următoare sunt așteptate discuții la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, iar șeful statului va trebui să medieze situația și să caute o soluție pentru ieșirea din impas.

Foarte important, Ilie Bolojan nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD.

PSD a amenințat încă din ianuarie că iese de la guvernare. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan a atacat o singură dată PSD de când este premier, cu trei zile înaintea votului social-democraților: „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”

În cele 10 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia luna trecută, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Însă, pe 17 aprilie, Bolojan a avut cea mai tranșantă reacție și a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu. „În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități. „Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

