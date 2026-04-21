Mai exact, 27% dintre imobilele din București racordate la rețeaua Termoenergetica se confruntă cu alimentare deficitară, iar 13% nu beneficiază deloc de apă caldă.

Cele mai mari probleme se înregistrează în sectoarele 1, 5 și 6, unde în total 2.269 de blocuri au rămas fără apă caldă sau primesc apă sub parametri normali.

„La acest moment, se efectuează manevrele tehnice necesare pentru preluarea consumatorilor arondați CET București Vest de către CET Grozăvești, în vederea asigurării continuității furnizării apei calde.

Prioritatea noastră rămâne menținerea continuității serviciilor și siguranța în exploatare”, a transmis Elcen într-un comunicat de presă emis noaptea trecută.

Incendiul de la CET Vest de luni seara a afectat două transformatoare electrice de 110/6 kV, fiecare conținând aproximativ 30 de tone de ulei, și stația electrică a centralei.

Potrivit Termoenergetica, alimentarea cu apă caldă ar putea fi reluată începând cu ora 18:00 în toate cele trei sectoare afectate din București:

235 de blocuri din sectorul 1, afectate

727 din sectorul 5, afectate

1.307 din sectorul 6, afectate.

CET București Vest este una dintre principalele surse de energie termică pentru Capitală.

De asemenea, marți, în mai multe intersecții din București nu funcționează semafoarele, în urma unei fluctuații de tensiune în rețeaua de energie electrică, survenită după explozia de la CET Vest București, unde a avut loc un incendiu în zona unor transformatoare electrice.

Intervenția pompierilor a fost una amplă, fiind mobilizate mai multe autospeciale, cisterne și echipaje SMURD. Ulterior, dispozitivul de stingere a fost redimensionat. Nu au fost înregistrate victime.

