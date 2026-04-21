CET-urile sunt proiectate să funcționeze pe principiul cogenerării, adică producerea simultană a două forme de energie – electrică și termică – dintr-o singură sursă de combustibil primar (gaze naturale, cărbune, biomasă sau păcură).

Trei transformatoare afectate

Prin urmare, explozia survenită în jurul orei 23.00 la CET Vest a afectat deopotrivă alimentarea cu agent termic și energie electrică a Bucureștiului. Datele actualizate în cursul zilei de 21 aprilie arată că aproximativ 2.200 de blocuri din Capitală nu aveau apă caldă din cauza exploziei.

Evaluările finale ale ISU București-Ilfov și declarațiile șefului DSU, Raed Arafat, arată că flăcările au afectat în total trei transformatoare electrice (două mari și unul mai mic).

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat inițial că incendiul a distrus transformatoarele de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei. Pompierii au precizat ulterior, prin vocea lui Arafat, că au stins și un al treilea transformator, „mai mic”.

Fiecare dintre transformatoarele mari conținea aproximativ 30 de tone de ulei, folosit ca agent de răcire. Acesta a fost motivul principal pentru care incendiul s-a manifestat violent, cu degajări mari de fum și a necesitat stingerea cu autospeciale cu spumă și azot.

Conform ELCEN, incidentul a pornit de la o defecțiune în sistemul electric dintr-o stație internă a centralei, care a dus la cedarea unor sisteme de protecție. Prin urmare, pe lângă transformatoarele în sine, au fost distruse și elementele de infrastructură adiacente (cablaje, sisteme de protecție electrică din stația internă).

Supratensiune de 275 de volți

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pe de altă parte, în anumite zone din București și județul Ilfov, consumatorii au înregistrat o întrerupere a alimentării cu energie electrică scurtă, care a durat între 3 și 4 secunde, urmată, la reconectare, de valori foarte mari ale tensiunii, care au ajuns și până la 275 de volți.

CET București Vest dispune de o unitate de producție cu o putere instalată de aproximativ 186 MW. Această capacitate poate asigura consumul de energie electrică pentru un număr cuprins între 150.000 și 250.000 de locuințe.

Avaria violentă a impus izolarea automată a acestui punct de producție din sistemul energetic național.

Întreruperea de 3-4 secunde reprezintă timpul de reacție al sistemelor de tip AAR (Anclanșarea Automată a Rezervei). La detectarea scurtcircuitului, echipamentele de automatizare au decuplat zona afectată de la rețea. Alimentarea a fost comutată instantaneu pe linii de rezervă din infrastructura Transelectrica, procedură care a prevenit propagarea avariei în restul sistemului.

Factorii care au determinat supratensiunea

Înregistrarea unor valori de 260-275 de volți pe durata a zeci de secunde sau chiar minute a fost generată de o suprapunere de factori tehnici:

Pierderea de sarcină (Load Rejection): Decuplarea unui volum de consumatori în momentul avariei a generat un excedent de producție pe rețea. Menținerea nivelului de injecție a energiei pe o rețea cu un consum redus conduce la creșterea tensiunii.

Timpul de răspuns al echipamentelor de reglaj: Transformatoarele din rețeaua de distribuție utilizează comutatoare de ploturi pentru ajustarea nivelului de tensiune. La momentul reconectării, tensiunea din rețeaua de transport era ridicată. Sistemele mecanice ale transformatoarelor necesită un interval de timp determinat pentru a efectua trecerea treptată la parametrii optimi de 230V. În acest interval, tensiunea mai mare a fost transferată către rețeaua de joasă tensiune.

