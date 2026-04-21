Audierile au avut loc la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Anchetatorii verifică modul cum Inspectoratul General de Aviație, care aparține de Ministerul de Interne, a cumpărat în 2017 un elicopter SMURD pentru care nu s-a plătit TVA, iar pe documente apare și semnătura lui Arafat, susțin sursele citate. Prejudiciul stabilit de procurori, din cauza neplății TVA, se ridică la aproximativ un milion de euro.

Reamintim că, într-un alt dosar, pe 27 martie, procurorii au făcut percheziții la sediul DSU, condus de Raed Arafat, într-o altă anchetă, privind posibila angajare fictivă a unor medici. Mai exact, anchetatorii au suspiciuni că există medici care au primit salarii și de la instituția condusă de Raed Arafat, dar fără să vină la muncă. Din informațiile disponibile, sunt vizați doctori de la Spitalul Floreasca şi de la Spitalul Gerota, al MAI. Concret, este un dosar despre angajări fictive.

Arafat a declarat pentru Libertatea încă din 27 martie că se fac cercetări in rem, adică autoritățile verifică dacă s-a produs vreo infracțiune, fără să fi stabilit vinovăția unei persoane. Ulterior, șeful DSU a precizat că el nu are nicio implicare în dosarul penal instrumentat de Parchetul Militar referitor la angajările fictive din cadrul DSU: „Informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la persoana mea și la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică”.

Raed Arafat are 61 de ani și este considerat fondatorul medicinei de urgență în România, prin înființarea și dezvoltarea SMURD încă din 1990.

