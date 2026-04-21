Cum au ales femeia și fratele său să viziteze orașul faimos din Italia

Cei doi frați au vizitat mai multe destinații din Italia, însă în 2026 și-au dorit o destinație mai puțin aglomerată.

După ce au explorat anterior orașe celebre precum Florența și Siena sau micul sat Moneglia din Genova, cei doi au decis să își îndrepte atenția spre Napoli, un oraș cunoscut pentru pizza autentică, străzile pavate și atmosfera vibrantă.

Frații și-au planificat cazarea, au luat biletele de avion și au organizat toată vacanța, dar când le-au spus prietenilor unde vor să meargă, s-au confruntat cu reacții neașteptate.

Femeia și fratele ei au fost avertizați de prieteni că riscă să fie răpiți în oraș

Totuși, reacțiile prietenilor și videoclipurile de pe TikTok le-au adus mai multă îngrijorare decât entuziasm: „Napoli? De ce ai merge acolo?”.

După ce au auit toate aceste lucruri, cei doi turiști s-au speriat. Descris de unii drept „periculos” sau „înfricoșător”, Napoli a fost pentru mulți o destinație controversată.

„Am citit postări care susțineau că orașul are o atmosferă ciudat, că ai senzația că vei fi răpit sau că ar fi „cel mai periculos oraș din lume”. A fost alarmant, dar mi-a demonstrat că nu trebuie să cred tot ce citesc online”, mărturisește autorul pentru Express.com.

Vita și fratele ei au fost surprinși de frumusețea orașului Napoli

Nu au renunțat la vacanța în Napoli, dar s-au temut încă din prima clipă când au ajuns în aeroport. Totuși, după ce s-au cazat și pe măsură ce au început să descopere orașul, Vita și fratele ei spun că au realizat că multe dintre opinii erau exagerate.

Încă de la sosirea în Napoli, experiența lor a contrazis așteptările. Chiar dacă avionul a întârziat și au ajuns la 1 dimineața, gazda de la Airbnb s-a oferit să-i ia personal de la aeroport.

„A fost o introducere minunată în ospitalitatea napolitană”, adaugă autorul. Primele impresii despre oraș? „Napoli este diferit de orice alt oraș italian pe care l-am vizitat.

Străzile sunt aglomerate, zgomotoase, dar pline de viață. Clădirile poartă urmele timpului, iar pereții sunt acoperiți cu graffiti. Însă, cumva, totul are un farmec aparte”, au spus ei, pentru sursa citată mai sus.

Turiștii și-au făcut programul pentru fiecare zi în Napoli

Printre primele opriri ale excursiei a fost Castel Sant’Elmo, o fortăreață medievală din 1275, situată pe un deal ce oferă o panoramă spectaculoasă asupra golfului și a vulcanului Vezuviu, toate fiind pe lista celor mai populare obiective turistice din Napoli.

„Drumul abrupt până la castel, printre vile și apartamente colorate, a meritat efortul. Priveliștea de sus îți taie răsuflarea”, povestește călătorul.

De asemenea, apropierea orașului de situl arheologic Pompei a fost un alt punct de atracție. La doar 30 de minute de mers cu trenul, ruinele orașului antic, distrus de erupția Vezuviului în anul 79 d.Hr., au oferit o incursiune fascinantă în trecut.

„Pompei este incredibil de bine conservat, iar poveștile locuitorilor săi sunt copleșitoare. Este imposibil să vezi totul într-o singură zi, dar ne-am bucurat să explorăm locuri precum casele, curțile de justiție și podgoriile antice”, a povestit femeia, pentru sursa citată mai sus.

Ce spun cei doi tineri despre viața de noapte din Napoli

Seara, Napoli se transformă într-un oraș care pulsează de energie. „Am început cu un Aperol Spritz într-un bar local și am continuat cu o pizza napolitană autentică. Este, fără îndoială, cea mai bună pizza din lume”, au mărturisit cei doi frați, pentru presa britanică.

Femeia și fratele ei au un singur sfat pentru turiștii care vor să meargă în Napoli

Deși au petrecut doar trei zile în Napoli, experiența i-a cucerit complet: „Este un oraș haotic, unde traversarea străzii necesită curaj.

Dar energia, peisajele și ospitalitatea localnicilor sunt de neuitat”, au mărturisit ei. „Nu credeți tot ce citiți online”, avertizează autorul. Dacă vă gândiți să vizitați Napoli, răspunsul ar trebui să fie unul singur: „Da, merită cu siguranță!”.

