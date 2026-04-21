Cât costă benzina marți, 21 aprilie 2026

Potrivit unei analize realizate de Profit.ro, trei stații SOCAR din Capitală au afișat un preț de 7,99 de lei/l pentru benzină, după o reducere de 29 de bani aplicată în cursul nopții.

La MOL, prețul benzinei este de 8,28 de lei/l, iar Rompetrol și Lukoil au ieftinit, la rândul lor, benzina cu 10 bani pe litru, prețurile în stațiile celor două companii ajungând la 8,18 lei/l.

În stațiile OMV și Petrom, benzina se vinde cu 8,07 lei/l, foarte aproape de nivelurile de dinaintea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Cât costă motorina marți, 21 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard este de 8,63 de lei în stațiile Petrom și de 8,72 de lei în cele OMV. Un astfel de nivel a fost înregistrat ultima dată pe 6 martie, el fiind doar cu aproximativ 35 de bani peste cel de pe 1 martie, de dinaintea declanșării războiului din Orientul Mijlociu.

MOL a redus prețul motorinei cu 3 bani, până la 8,99 de lei/l, în timp ce Rompetrol și Lukoil vând carburantul cu 8,72 de lei pe litru. Comparativ cu începutul lunii martie, motorina este mai scumpă cu aproximativ 35 de bani/l, iar benzina – cu 10 bani/l, ceea ce indică o recuperare semnificativă a majorărilor de preț cauzate de recentele tensiuni geopolitice.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți, marți, 21 aprilie 2026

Conform peco-online.ro, cea mai ieftină benzină se găsește marți, 21 aprilie, la prețul de 7,99 de lei/l, la stația Socar din Oradea, județul Bihor.

La același preț, benzina poate fi cumpărată și în stații din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Astăzi, 21 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,63 de lei pe litru, la stația Petrom din Baia de Aramă, din județul Mehedinți.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE