Ce acte conține dosarul de înscriere la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027

Înscrieri creșă și grădiniță 2026. Acte necesare la dosar

Dosarul de înscriere într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;

copie de pe certificatul de naștere al copilului;

copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ:

o declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere (după caz).

dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului (dacă este cazul).

Contractul de reînscriere la creșă și grădiniță se semnează în fiecare an. Foto: Shutterstock

Înscrieri creșă și grădiniță 2026. Acte necesare la începutul anului școlar

În afara actelor necesare dosarului de înscriere, părinții trebuie să prezinte la începutul anului școlar și alte documente:

adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Ce acte trebuie să ai la tine în ziua validării dosarului

După depunerea cererii și a dosarului de înscriere, acesta trebuie validat. Indiferent de modalitatea de depunere a cererii-tip de înscriere, validarea se face la unitatea școlară la care se solicită înscrierea, în prezența părintelui /reprezentantului legal al copilului care trebuie să prezinte actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către persoana desemnată din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

Părinții pot primi informații suplimentare dacă se adresează inspectoratelor școlare, creșelor sau grădinițelor unde doresc să-și înscrie copiii sau pot accesa linia telverde de la nivelul inspectoratului școlar.

Etapele de înscriere la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027. Calendarul complet

Înainte de înscrierea la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 are lor etapa de reînscriere, la care participă copiii care urmează să treacă într-o grupă superioară: de la grupa mică, la grupa mijlocie și de la grupa mijlocie la grupa mare. Apoi, urmează etapa înscrierilor.

Ministerul Educaţiei reaminteşte că grupa mare şi grupa mijlocie fac parte din învăţământul obligatoriu, iar înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani.



