Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, urmând ca nunta să aibă loc pe 10 mai 2026. „Da, din tot sufletul, cu iubire infinită, pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan pe Instagram, în dreptul mai multor fotografii de la cununia civilă, în care apare atât alături de Victor Cornea, soțul ei, cât și de cei care le-au fost alături.

În doar câteva ore de la momentul în care a făcut postarea, Andreea Bălan a adunat în dreptul fotografiilor și al mesajului peste 35.000 de like-uri și câteva sute de mesaje atât din partea fanilor, cât și din partea vedetelor din România.

Iar unora dintre cei care i-au scris, cântăreața le-a și răspuns! „Casă de piatră”, a fost mesajul lui Nicole Cherry la care Andreea Bălan a replicat: „Mulțumim mult! Love”.

Apoi a venit rândul Andreei Bănică să-i lase un mesaj: „Fericire multă, armonie, iubire, înțelegere! Casă de piatră ți-am urat prima dată și nu a fost să fie. Organizează masa aia bună și venim cu darul”! Iar Andreea Bălan i-a răspuns: „Merci din inimă. Da, abia aștept, ești sufletul petrecerii”.

Printre cei care i-au mai scris s-au aflat și Codrina Apostol, care a avut un mesaj scurt, „Casă de piatră”, dar și Gabriela Ruse și Andreea Marin, care au spus: „Casă de piatră, dragilor”. Iar celor trei, Andreea Bălan le-a răspuns: „Mulțumim mult”!

Și cântăreața Amme i-a lăsat un mesaj Andreei Bălan: „Casă de piatră, frumoșilor”. La care artista a replicat: „Mulțumim”!

Chiar dacă multe mesaje au fost de felicitări, printre care și unul venit de la SOS Satele Copiilor România, „Căsnicie fericită, o viață plină de iubire și tot ce e mai bun pentru familia voastră”, au existat și persoane care nu s-au putut abține și au fost ironice după căsătoria civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea.

„Again «pentru totdeauna»”, „Până când alta ne va despărți” și „S-a măritat cu fii-su?” sunt doar câteva dintre mesajele răutăcioase lăsate de internauți.

Aceste mesaje fac referire atât la mariajul cântăreței cu George Burcea, cât și la relația pe care a avut-o cu artistul Keo, dar și la diferența de vârstă dintre Andreea Bălan și Victor Cornea: ea împlinește 42 de ani în vară, în timp ce el face 33 de ani în toamnă.

