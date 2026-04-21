Antisepticele și riscul de rezistență bacteriană

Substanțele antiseptice, precum alcoolul, iodul sau peroxidul de hidrogen, sunt folosite pentru dezinfectarea pielii și a suprafețelor. În timp ce „toleranța” permite bacteriilor să supraviețuiască unor concentrații reduse de antiseptice, „rezistența” reprezintă o amenințare mai mare. Bacteriile rezistente pot continua să se înmulțească chiar și în prezența concentrațiilor obișnuite de antiseptic, ceea ce le face mult mai dificil de eliminat.

Potrivit cercetătorilor, bacteriile care dezvoltă toleranță la antiseptice pot, de asemenea, să schimbe fragmente de ADN între ele. Acest ADN transferat ar putea conține gene care le permit să reziste și la antibioticele folosite pentru tratarea infecțiilor bacteriene.

„Rezistența la antimicrobiene provine din multe locuri diferite”, a explicat Erica Hartmann, profesoară la Universitatea Northwestern. „Pentru a aborda cu adevărat problema, avem nevoie de o gestionare responsabilă a antimicrobienelor, de utilizare responsabilă în agricultură și trebuie să ne gândim și la utilizarea responsabilă a substanțelor chimice în alte medii”.

Cum se răspândesc bacteriile tolerate

Studiul, realizat de echipa condusă de Erica Hartmann, s-a concentrat pe activitatea bacteriilor care pot tolera clorhexidina, un antiseptic des utilizat în spitale, mai ales înainte de procedurile chirurgicale sau de montarea cateterelor. Cercetătorii au identificat aceste bacterii într-o unitate de terapie intensivă dintr-un spital din Illinois, descoperind că acestea au capacitatea de a persista în mediul înconjurător și de a se răspândi prin aer.

Apel pentru utilizarea responsabilă

Specialiștii avertizează asupra importanței utilizării prudente a antisepticelor și antibioticelor pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor rezistente. Practicile de gestionare responsabilă a agenților antimicrobieni sunt esențiale pentru a limita această problemă globală de sănătate publică.

„Trebuie să fim conștienți de modul în care utilizăm aceste substanțe în diverse medii, inclusiv în cel medical, pentru a preveni răspândirea rezistenței bacteriene”, a subliniat Hartmann.

