„Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY”, au anunțat cei de la Antena 1.

Încă de la mijlocul lunii februarie, echipa de producție a ajuns în Thailanda, acolo unde acum cele două vile în care se desfășoară istoria sezonului, Coastal Escape și Twin Villa, sunt pregătite pentru sosirea celor care le vor locui!

După ce și-a făcut și el simțită prezența în Thailanda, Radu Vâlcan a vorbit despre Insula Iubirii 2026.

„Pentru mine, finalul lunii februarie înseamnă anual un singur lucru: revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată: începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit”, a spus Radu Vâlcan.

În urmă cu doar câteva ore, prezentatorul de la Antena 1 a postat pe rețelele de socializare noi fotografii și filmulețe din Thailanda, astfel că publicul a putut vedea alături de cine se află el la filmările pentru Insula Iubirii 2026.

Radu Vâlcan apare în una dintre imagini singur într-un lift, în timp ce în altă fotografie alături de el sunt PR-ul de la Antena 1 care se ocupă de mai multe proiecte TV, printre care și Insula Iubirii, cât și stilista celebrului show în care cuplurile își testează relația an de an.

„Am puțină treabă”, a scris Radu Vâlcan peste fotografia în care apare singur în lift în timpul filmărilor din Thailanda pentru emisiunea Insula Iubirii 2026, care va fi difuzată de Antena 1 în vara acestui an.