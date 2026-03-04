Filmările pentru noul sezon „Insula Iubirii” au început în paradisul thailandez, iar primele imagini făcute publice surprind deja vibe-ul exotic. Soarele și plajele promit deja un sezon plin de surprize și momente memorabile.

Filmările pentru sezonul mult așteptat al emisiunii „Insula Iubirii” au început, iar primele imagini din Thailanda arată deja că va fi un sezon incendiar! De peste două săptămâni, sub un soare puternic, forfota a început, odată cu sosirea echipei de Producție! Fiecare detaliu a fost bine pus la punct, astfel încât cele două vile în care se desfășoară istoria sezonului să fie pregătite pentru sosirea celor care le vor locui! De acum, totul este gata – Coastal Escape și Twin Villa își vor deschide porțile și drumul spre povestea

unui sezon 10 de neratat! În ultimele zile, separat, cuplurile, ispitele fete, ispitele băieți au ajuns în Thailanda și așteaptă cu emoție întâlnirea cu Radu Vâlcan, dar și cea dintre ei. Ce reacții vor apărea, cum se vor crea primele conexiuni și cum vor arăta primele ore de interacțiune, rămâne de descoperit. Un lucru e sigur – Cine iubește, nu lasă!

Gazda show-ului, Radu Vâlcan, a ajuns deja de câteva zile, s-a acomodat cu locurile care îi sunt an de an aproape și este gata pentru a le aduce celor de acasă un nou sezon al show-ului fenomen. Liantul dintre cei care au venit în cuplu și povestitorul perfect pentru telespectatori, Radu declară: ”Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon.

Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”.

