De ani de zile Raluca Bădulescu e pasionată de modă. Acum, vedeta vrea să îi învețe și pe copii stil și modelling, tocmai de aceea a spus bazele unei academii. Întrebată de Libertatea ce proiecte mai are în derulare pe lângă, „Bravo, ai stil”, vedeta a vorbit despre proiectul ei de suflet.

„Este o întrebare cu mare încărcătură emoțională, pentru că mai avem un proiect de suflet în derulare, pe lângă „Bravo, ai stil!”, se va numi Academia de stil și modeling by Raluca Bădulescu care va reuni nume mari din showbizul autohton.

Este o școală de stil și modelling dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, vor fi organizați pe grupe de vârstă și vor învață de la celebrități, experți în comunicare și PR, în modeling. Este un proiect mai mare pe care îl vom derula la începutul anului viitor”, a spus Raluca Bădulescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Raluca Bădulescu, transformare radicală

În urmă cu mai mulți ani, Raluca Bădulescu cântărea peste 100 de kilograme. Vedeta nu mai era mulțumită de cum arăta, așa că a luat o decizie radicală: a suferit o operație de micșorare a stomacului. A slăbit foarte mult apoi, s-a mai îngrășat, a mai oscilat în greutate, însă acum surprinde cu felul în care arată. În pozele pe care le publică pe Instagram în urma aparițiilor ei la „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu se mândrește cu picioare subțiri și talie de invidiat. Fanii i-au spus că a exagerat, că a slăbit prea mult, însă ea se simte bine, după cum a recunoscut în acest interviu exclusiv pentru Libertatea.

„Nu cred că mai este un secret pentru nimeni că nu sunt pasionată de sport, nu merg la sală, nu alerg, nu fac mișcare. Mi-am făcut operație de gastric sleeve acum câțiva ani și am mai oscilat cu greutatea. Am avut o perioadă în care a scăpat de sub control, dar am reușit să revin la formă de astăzi prin dietă. Nu o dietă anume, mănânc foarte puțin și des. Acesta este secretul.”, a spus vedeta.

„Acum am în jur de 50, 52 de kilograme. În trecut am avut și 54 de kilograme, dar greutatea a mai oscilat în timp și am ajuns și la 60 și de kilograme. Când am ajuns la 70 s-a produs declicul și am apelat la dietă, ținând cont că am operație de gastric sleeve deja făcută de câțiva ani. Dar îmi este mult mai ușor să mă țin de această dietă, pentru că se obișnuiește corpul foarte ușor cu un tip de regim pe care îl pot ține un timp îndelungat.”, a mai adăugat Raluca Bădulescu.

