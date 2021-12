Câte kilograme are Raluca Bădulescu. Fanii sunt îngrijorați că a slăbit prea mult: „Nu merg la sală, nu alerg, nu fac mișcare”

În urmă cu mai mulți ani, Raluca Bădulescu cântărea peste 100 de kilograme. Vedeta nu mai era mulțumită de cum arăta, așa că a luat o decizie radicală: a suferit o operație de micșorare a stomacului. A slăbit foarte mult apoi, s-a mai îngrășat, a mai oscilat în greutate, însă acum surprinde cu felul în care arată.

În pozele pe care le publică pe Instagram în urma aparițiilor ei la „Bravo, ai stil!”, vedeta se mândrește cu picioare subțiri și talie de invidiat. Fanii i-au spus că a exagerat, că a slăbit prea mult, însă ea se simte bine, după cum a recunoscut în acest interviu exclusiv pentru Libertatea.

Libertatea: În cele mai recente imagini de la „Bravo, ai stil!” se vede că ai slăbit mult. Cum ai reușit? Ai picioare subțiri precum un fotomodel. Faci sport? Ai o dietă nouă?

Raluca Bădulescu: Mulțumesc pentru compliment. Nu cred că mai este un secret pentru nimeni că nu sunt pasionată de sport, nu merg la sală, nu alerg, nu fac mișcare. Mi-am făcut operație de gastric sleeve acum câțiva ani și am mai oscilat cu greutatea. Am avut o perioadă în care a scăpat de sub control, dar am reușit să revin la formă de astăzi prin dietă. Nu o dietă anume, mănânc foarte puțin și des. Acesta este secretul.

– Având în vedere transformarea aceasta, ți-ai schimbat și hainele? Ai trecut la o măsură mai mică?

– Hainele sunt cam aceleași pe care le-am avut mereu. Pe unele dintre ele le-am mai modificat, însă acum câțiva ani eram cam în aceeași formă ca acum, deci nu s-au schimbat foarte multe lucruri la acest capitol. Am preferat, sincer, să îmi cumpăr și foarte multe lucruri noi, fapt ce îmi aduce o bucurie deosebită. Dacă sunt și cu un număr mai mic, atunci bucuria este dublă.

– Ne poți spune câte kilograme ai acum?

– Acum am în jur de 50, 52 de kilograme. În trecut am avut și 54 de kilograme, dar greutatea a mai oscilat în timp și am ajuns și la 60 și de kilograme. Când am ajuns la 70 s-a produs declicul și am apelat la dietă, ținând cont că am operație de gastric sleeve deja făcută de câțiva ani. Dar îmi este mult mai ușor să mă țin de această dietă, pentru că se obișnuiește corpul foarte ușor cu un tip de regim pe care îl pot ține un timp îndelungat.

– Ai trecut printr-o transformare spectaculoasă din punct de vedere fizic. Ești mândră de cum arăți acum?

– Da, de-a lungul timpului am trecut prin schimbări spectaculoase de look, lucru de care sunt mândră și fericită, pentru că sunt sănătoasă. Sănătatea este cea mai mare realizare și recomand tuturor celor care au probleme cu greutatea să apeleze la această operație.

Aici nu este vorba de frumusețe, este strict vorba despre sănătate. Atâta vreme cât cărăm cu noi kilograme în plus, din păcate se simt și efectele pe termen lung. Recomand gastric sleeve pentru sănătate și sunt mândră de faptul că am reușit să fac această schimbare, cu ajutorul medicilor, familiei, tuturor celor care sunt alături de mine zi de zi. Este un proces greu, deși operația este una ușoară.

– Cum arată o zi obișnuită din viața ta? Ai timp și de carieră și de viața de familie?

– Zilele mele arată că ale oricărui alt om. Nu fac ceva deosebit, inimaginabil. Am timp și de viața personală și de carieră. Viață mea este, practic, cariera, nu aș avea cum să nu am timp, bucuria mea este show-ul de la Kanal D. Copilul meu este mare, are 19 ani, este pe picioarele lui, stă la casa lui, ne vedem tot timpul în weekenduri, vorbim la telefon, dar este foarte ocupat pentru că are de susținut bacalaureatul anul viitor.

Soțul meu este foarte ocupat și el. Dar când ajungem seară acasă cu toții sau suntem în weekenduri împreună, suntem fericiți, mulțumiți și încântați de ceea ce realizăm. Sunt sută la sută convinsă că parte integrantă din viață noastră este cariera, ceea ce ne împlinește, ne face fericiți. Venim acasă cu altă energie, mai ales dacă lucrezi, cum o fac eu, într-o familie, familia Kanal D. Cele două familii ale mele, cea din viață privată și cea profesională, mă împlinesc și mă fac fericită.

