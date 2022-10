Vedeta, care face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”, a povestit într-un interviu pentru ego.ro că niciodată nu își investește banii în lucruri pentru casă, ci preferă să își cumpere haine. Raluca Bădulescu preferă să primească obiectele pentru locuință.

„Vreau orice, orice de la Botezatu eu vreau. Se știe lucrul ăsta. Adică orice: de la el de acasă, din toate creațiile lui, că e de home, că e de purtat de seară, că e de purtat de zi, dacă este marca Botezatu eu vreau. Eu la mine acasă sunt mai pe minimalist așa. Dacă primesc ceva cadou pentru casă sunt mulțumită, dar așa să cumpăr din bănișorii mei în niciun caz. Mai bine cumpăr și pun pe mine.

Practic nu pot să plec cu plapuma de acasă și să o pun în spinare când merg pe afară. Adică să nu ne imaginăm acum că nu am plapumă și mă învelesc cu ușa. Mă învelesc cu plapuma, dar înțelegeți ce vreau să zic”, a declarat Raluca Bădulescu.

Vedeta abia că mai are loc în casă de haine. Peste tot, inclusiv în bucătărie, Raluca are stander cu îmbrăcăminte.

„M-am bucurat de casă că a fost făcută și în concluzie o ținem așa făcută. Încă nu am ajuns la stadiul să o zugrăvesc, las-o așa, că este bună. Am doi căței și trei pisici care își mai fac viața pe acolo cum vor ei. În plus am multe standere, dulapuri multe, dressingul plin, așa că nu prea mai am loc decât pe acolo câte o lumânărică. Cadou ar fi ideal. Asta nu înseamnă că vreau cadouri de casă, să nu înțeleagă lumea asta. Ferească Sfinții, nu. Dacă pică așa, random, e bine. Și mai am prin casă niște chestii așa aurii. Îmi mai place orice are legătură cu Versace. Un pic de snobeală pe creierii mei, niște ceșcuțe, farfurioare, păhărele, din astea”.

De dragul modei, Raluca Bădulescu face multe sacrificii. Ea îngheață de frig pentru a putea purta ținuta pe care și-o dorește. Când ajunge acasă, vedeta își face o baie fierbinte pentru a se încălzi.

„Când vin din oraș stau în cadă, dar nu 15 ore sau să stau să meditez cu lumina stinsă că vizionez eu cine știe ce viziuni. Eu înțeleg, este o formă de relaxare. Dar eu stau în cadă pentru că îmi intră frigul în oase de crăp. Mă îmbrac prea subțire. Pe stradă o ard în „tinerețe fără bătrânețe” și îmi este frig de mor când ajung acasă. De aceea stau în cadă, ca să mă încălzesc. Într-adevăr, cât stau în cadă fumez, dar nu cu lumânări din alea aprinse pe lângă mine. Nu fac aromaterapie. Fumul de țigară nu se pune la aromaterapie?

Mai fumez și niște device-uri care miros a tot felul de fructe. Recunosc că nu am lumânări sau ceva, ci am în permanență cu mine când stau în cadă îmi iau băutura mea preferată acidulată cu zahăr și țigări. Ăsta e maximum meu de aromaterapie și relaxare. Nu-mi lipsește însă muzica. Treaba este că după trebuie aerisit mult în baie pentru că aburul ăla de la apa fierbinte în combinație cu fumul este ceva rău. Dar de aceea există geamuri și aerisim”, a mai povestit amuzată Raluca.

„Eu port doar blănuri naturale și port piele naturală”

Deși multe vedete au renunțat să mai poarte blană naturală, Raluca Bădulescu nu are de gând să se oprească. Vedeta a mărturisit că are doar animale adoptate, doi căței și trei pisici. De asemenea, ea contribuie la toate asociațiile și la toate cauzele posibile pentru animalele fără stăpân.

„Eu port doar blănuri naturale și port piele naturală, piton, dar contribui la toate asociațiile și la toate cauzele posibile pentru animalele fără stăpân, pentru spitalele pentru animale, am doar animale adoptate. Încerc să țin un echilibru cât de cât omenește posibil. De cealaltă parte însă mănânc carne. Acum nu știu cine o să arunce primul piatra, căci există oameni care consumă, la rândul lor, produse din carne, nu știu cine e în măsură să urle, însă eu haine din blană artificială, respectiv făcute din jucării de la benzinărie, nu port. Nu-mi place. Nu mă mai certați pentru blănurile naturale. Eu știu că marile case au lansat numai blănuri ecologice, nu mă încadrez în acest trend și asta e”, a mai declarat Raluca Bădulescu pentru EGO.ro.

