Raluca Bădulescu a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre viața ei amoroasă. Fosta concurentă de la Asia Express a povestit că, în urmă cu ani buni, și-a anulat nunta chiar înainte de ziua cea mare, după ce la petrecerea burlăcițelor a întâlnit un alt bărbat de care s-a îndrăgostit instantaneu.

Vedeta a mărturisit că, timp de șase luni, a trăit o poveste de dragoste neașteptată, care a făcut-o să retrăiască intens fiecare clipă. „Trebuia să mă mărit demult, nu mai spun cu cine, dar demult. Am plecat la petrecerea burlăcițelor în Mexic, uite că ăsta e un lucru mai puțin cunoscut, și eu m-am îndrăgostit acolo de cineva și nu m-am mai măritat, nu am mai făcut nicio nuntă, și am rămas cu ăla acolo 6 luni”, a povestit Raluca Bădulescu într-o emisiune TV.

Fosta concurentă de la Asia Express a rememorat momentul în care a realizat că trebuie să renunțe la logodnă și să își urmeze inima. Alegerea a fost una radicală, dar Raluca Bădulescu spune că nu regretă niciun moment. „Omul avea motor, era tatuat tot, era ceva bombă, era instructor de surf, era Dumnezeu, avea o casă pe plajă.(…) Cum era unul pe valuri, pe surf, și ăsta de aici cu care trebuia să mă mărit avea o benzinărie”, a mai spus vedeta în stilul ei caracteristic.

Câți bani a primit Raluca Bădulescu pentru a participa la Asia Express

La doar câteva zile după ce s-a aflat că Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați din emisiunea de la Antena 1, în mediul online au apărut informații despre sumele pe care cei doi le-ar fi primit pentru participarea la Asia Express 2025.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Raluca Bădulescu ar fi negociat cu Antena 1 un contract destul de bănos. Mai exact, sursa citată notează că vedeta a primit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe tărâmul asiatic.

Astfel, la un calcul simplu rezultă că Raluca Bădulescu a câștigat 7.500 de euro pentru cele trei săptămâni petrecute pe „Drumul Eroilor”.

