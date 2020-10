Raluca Bădulescu și Adi Minune au fost colegi în școala generală: «Ne făceam temele împreună»

Extrovertită și extrem de sociabilă, jurata de la ”Bravo, ai stil!” (Kanal D) a fost mereu în centrul atenției în cercul ei de prieteni, iar asta se întâmpla chiar de pe vremea când era elevă în școala generală. ”Eu nu am fost niciodată timidă. Am avut colegi mișto în școala generală și în liceu. În școala generală, spre exemplu, am fost colegă cu Adrian Minune. Am fost în aceeași clasă. Eram foarte mișto. Nu copiam unul de la altul, dar eram un grup mai mare și ne făceam temele împreună”, a povestit Raluca Bădulescu, pentru Libertatea.

”Noi am făcut școala generală pe vremea lui Ceaușescu, făceam grupuri pe acasă, pe la cineva, adică nu era ca acum, cu online-ul. Am prins vremuri foarte frumoase. Și liceul l-am prins, primii doi ani, tot pe vremea lui Ceaușescu” – Raluca Bădulescu

Ea și celebrul cântăreț de manele nu doar că se înțelegeau bine la orele de curs, dar se și vedeau și în timpul liber. ”Atunci aveam telefon fix și ne sunam între noi. Până când mama mi-a pus lacăt, ca să nu mai sun toată ziua. Nu știu dacă mai ține minte cineva cum era pe vremea aia, dar erau telefoane cu rotiță și părinții puneau un lacăt ca să nu mai poți forma numărul de telefon”, ne-a mai mărturisit Raluca.

Și-ar dori să își revadă foștii colegi

Din păcate, anii au trecut, iar cu vechea gașcă se întâlnește doar ocazional sau întâmplător. Raluca nu a avut parte de celebra întâlnire de 10 ani de la terminarea studiilor, dar speră ca vreun fost coleg să ia legătura cu ea și să organizeze un astfel de eveniment. ”N-am avut întâlnirea de 10 ani. Nici la liceu, nici la școala generală nu am ținut întâlnirea de 10 ani sau de 20 de ani. Nu s-a organizat, pentru că aș fi vrut tare mult să mă duc. Nici eu nu sunt cu organizarea, nu sunt un bun organizator, dar aș fi vrut să organizeze altcineva. M-aș fi dus cu toată dragostea. Doamne ajută, poate într-o zi, ne vom putea relua viața de dinainte și poate vom face întâlnirea de 30 de ani”, a mai spus jurata de la „Bravo, ai stil!”.

Aniversare pe 4 octombrie

Până la revederea cu foștii colegi, Raluca se pregătește să sărbătorească alături de colegii de la Kanal D și ”Bravo, ai stil!”. Dacă, până acum, nu îi plăceau petrecerile de ziua ei, de când lucrează la postul de televiziune turcesc, Raluca și-a schimbat părerea, radical. ”Cele mai frumoase petreceri surpriză din toată viața mea le-am avut alături de familia Kanal D și cele mai frumoase surprize întotdeauna mi le-au făcut ei. În fiecare an am plâns la fiecare petrecere surpriză. Noi nu am făcut petreceri nici acasă, eu nu-mi organizez zile din astea cu fast, dar la Kanal D m-am simțit extraordinar. Nu știu să zic de ce nu vreau petreceri. Cred că nu vreau să îmbătrânesc. Uite, dacă mă trezești brusc, gen tip anchetă, și mă întrebi câți an am, eu sigur zic 28 de ani. Așa mă simt. Anul acesta fac 46 de ani, dar am rămas cu mintea de copil, de ani de liceu. Toată energia asta se datorează proiectului ”Bravo, ai stil!” și tuturor celor care mă înconjoară”, a mai povestit Raluca pentru Libertatea.

