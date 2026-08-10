Vedeta în vârstă de 38 de ani a dezvăluit pe rețelele de socializare că a terminat a treia facultate și că, după multe nopți albe, oboseală și provocări, este mândră de ceea ce a realizat.

„Închid un capitol important și deschid altul cu fruntea sus: am terminat a treia facultate! Nu a fost un drum ușor. Să înveți, să susții examene și, în același timp, să crești și să educi un copil nu e o sarcină simplă. Au fost nopți albe, momente de oboseală și provocări la fiecare pas. Dar privind în urmă sunt nespus de mândră de mine și de tot ce am realizat.

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul necondiționat al familiei mele. Îți mulțumesc, mamă, și îți mulțumesc, fratele meu, pentru că ați fost mereu pilonii mei de susținere. Iar ție, copilul meu, îți mulțumesc pentru că ești cea mai mare motivație a mea de a nu renunța niciodată. Această diplomă este și a voastră”, a scris Raluca Podea pe Instagram.

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Fosta parteneră a lui Florin Pastramă a spus pentru Click că toate cele trei facultăți pe care le-a terminat au specializări care, adunate, o vor ajuta să aibă o carieră de succes. Mai mult decât atât, ea a dezvăluit că nu are de gând să fie influencer.

„Eu prefer să învăț, decât să fac influencereală! Nu sunt genul și nu vreau să fac ceva ce face toată lumea și atunci o să vin cu ceva nou. Aștept, nu vreau încă să dezvălui foarte multe! A doua facultate a fost o pasiune de-a mea pe care am avut-o din copilărie. Și pe a treia am făcut-o pentru că am vrut să-mi schimb direcția în viață și o să aflați mai multe pe parcurs… Specializările se vor aduna toate la un moment dat ca să îmi pot face o carieră de succes”, a spus Raluca Podea pentru sursa citată.

Vedeta a vorbit și despre planurile de vacanță, acum că a terminat cu școala: va merge la finalul lunii august în Bulgaria, alături de mama și fiul ei, dar și de mai mulți prieteni.

„În vacanță voi pleca cu mama și cu fiul meu, David, la finalul lunii, patru zile, pentru că nu am avut timp și nici când. Am luat repede o vacanță, aproape, în Bulgaria. La noi la mare nu îmi place și nu am de gând să merg. În Bulgaria mergem cu o gașcă mai mare. Suntem bine, fericiți, sănătoși, bucuroasă că am putut să duc la bun sfârșit treaba cu facultățile, că am putut să mă ocup și de David, și de casă, și de mama, și de familia mea. Cred că lucrurile astea sunt cele mai importante. A fost un drum destul de greu, dar frumos, în același timp”, a încheiat Raluca Podea.

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