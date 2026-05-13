Programul detaliat al festivalului

Joi, 6 august

Prima zi a festivalului îl aduce pe legendarul Sting pe scena principală, alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. În același timp, fanii muzicii techno îl vor putea vedea pe Carl Cox la scena Galaxy. La Alchemy, Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass ft. Bvcovia vor anima atmosfera, în timp ce la Daydreaming, Whomadewho Hybrid DJ Set va oferi o experiență unică.

Vineri, 7 august

Zara Larsson va urca pe Mainstage pentru un spectacol plin de hituri internaționale, alături de Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya. GORDO și Maceo Plex vor electriza scena Galaxy, iar Pendulum, Paraziții și Erika Isac vor prelua frâiele la Alchemy. Fanii Daydreaming se vor bucura de seturile lui Sébastien Léger și Mano Le Tough până la răsărit.

Sâmbătă, 8 august

Ziua a treia aduce o premieră: Lewis Capaldi va susține primul său concert în România, pe Mainstage, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. Galaxy va găzdui artiști precum Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati, în timp ce la Alchemy, Denzel Curry va debuta pe scena UNTOLD, alături de Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra și alții. Rampue și Shimza vor încheia seara la Daydreaming.

Duminică, 9 august

Ultima zi a festivalului aduce pe Mainstage artiști precum Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki și Afrojack b2b R3HAB. La Galaxy, publicul va dansa pe ritmurile lui MRAK, Jamie Jones și Sara Landry. În zona Alchemy, Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava vor încheia în forță, iar la Daydreaming, Jan Blomqvist și Major League DJZ vor marca finalul ediției.

Bilete și abonamente

Pentru cei care vor să participe la UNTOLD 2026, organizatorii oferă bilete de o zi la prețul de 69 de euro + taxe, iar accesul VIP costă 99 de euro + taxe. În prezent, sunt disponibile 1.000 de bilete pe zi la prețuri promoționale. De asemenea, abonamentele și biletele de o zi pot fi achiziționate în maximum trei rate până pe 26 mai, urmând ca din 27 mai plata să fie posibilă doar în două rate.

Mai multe informații despre program, noi artiști și surprizele pregătite de organizatori vor fi disponibile pe site-ul oficial al festivalului, untold.com.

