Mesajul a fost formulat de purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, care a declarat că totul depinde de un ordin dat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Interfax.

Potrivit oficialului rus, Moscova susține că negocierile de pace și oprirea conflictului sunt posibile doar dacă armata ucraineană se retrage din Donbas.

„Pentru ca încetarea focului să aibă loc și să se deschidă un coridor către negocieri de pace pe deplin, așa cum a menționat deja președintele în iunie, cu un an în urmă, în fața conducerii Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Zelenski trebuie să dea ordin forțelor armate ale Ucrainei să înceteze focul și să părăsească teritoriul Donbasului, să părăsească teritoriul regiunilor ruse”, a declarat el jurnaliștilor, răspunzând la întrebarea privind măsurile pe care Kievul trebuie să le ia pentru a pune capăt conflictului, despre care Moscova a vorbit în repetate rânduri.

Dmitri Peskov a adăugat că, în opinia Kremlinului, abia după retragerea trupelor ucrainene ar putea începe discuțiile dintre cele două părți.

„În acel moment va avea loc încetarea focului, iar părțile se vor putea angaja în liniște în negocieri care, apropo, vor fi inevitabil foarte complexe și vor conține o mulțime de detalii importante”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

Declarațiile vin în contextul în care Rusia și Ucraina continuă confruntările militare, iar perspectivele unui acord de pace rămân incerte. Moscova insistă de mai mult timp asupra recunoașterii controlului său asupra teritoriilor ocupate din estul și sudul Ucrainei, în timp ce Kievul respinge orice cedare teritorială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE