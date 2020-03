Rămasă orfană la 9 ani, Andreea Marin păstrează vie amintirea celei care i-a dat viață: „Dacă închid ochii acum, pur și simplu o simt fizic, pe mama”

De Andreea Romaniuc Archip,

Luna Martie este asociată și cu ziua mamei, însă Andreea Marin nu are nevoie de o zi specială pentru a se gândi la femeia care i-a dat viață și care, pentru ea, a devenit un înger mult prea devreme. Deși destinul a privat-o de timpuriu de prezența celei mai importante femei din viața ei, fosta prezentatoare TV nu s-a lăsat doborâtă de durere, ci și-a luat soarta în mâini, străduindu-se să facă față greutăților vieții. Puținii ani pe care i-a prins alături de mama sa i-au fost benefici, întrucât a pus în practică, ulterior, sfaturi și acțiuni învățate de la ea. Practic, între Andreea și mama ei există o legătură și dincolo de moarte.

Mama Andreei Marin

„Amintirea cea mai pregnantă, pe care o am legată de mama mea, este cea a dimineților în care ea venea și îmi punea palma pe frunte. Ziua începea cu o mângâiere și, dacă închid ochii acum, pur și simplu o simt fizic. O energie și o căldură care mă trezea la viață. Totul pornea în corpul meu și e de neuitat. Pur și simplu nu pot să uit această senzație. Pentru că am reținut-o, încerc să i-o ofer și eu fiicei mele, Violeta”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin, semn că atașamentul dintre ea și mama ei este similar cu cel dintre ea și fiica sa.

Violeta e talentată la pictură

Andreea Marin și Violeta

Fosta prezentatoare TV are o relație foarte strânsă cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică. Pentru a-i fi aproape copilei, Andreea Marin a renunțat la televiziune după nașterea micuței și și-a mutat biroul acasă, în mansarda casei în care locuiește. Chiar și acum, vedeta are grijă să își sincronizeze programul cu Violeta, tocmai din dorința de a petrece timp de calitate împreună: „Zilele trecute am mers la călărie împreună. Căutăm să facem lucruri frumoase. Școala, pentru ea, a devenit din ce în ce mai dificilă. E destul de mare acum, are aproape 13 ani și lecțiile s-au întețit, responsabilitățile au crescut. De aceea, timpul liber trebuie să fie legat de natură, de mișcare, de a respira aer curat sau de activitățile pe care le iubește: picture – chiar e talentată în acest sens, pianul, aspectele artistice”, ne-a povestit Andreea Marin, despre domeniile de care fiica ei este atrasă.

Video: Bogdan Sorocan/ Foto: Sorin Cioponea