Invitată în Cadrul ediției de astăzi, „Vorbește Lumea”, Ramona Bădescu a vorbit despre fiul ei și a declarat că nu se teme să devină din nou mama. Mai mult, aceasta a ținut să precizeze că își dorește foarte mult încă un copil.

„Nici la toaletă nu ma duc fără el. Este foarte periculos sa îl las singur în casa. (…) E atat de simplu si banal sa fi mama, dar nu e chiar asa. Ai cea mai mare responsabilitate.

M-am ocupat de tot. De la alăptat, la haine, la tot. (…) Acum are 2 bone, una dimineața și una seara. Mama e mamă, mi-am.dorit sa am un copil asa de mult încât nu am vrut sa pierd vreun moment din creșterea lui.

Suntem de nedezlipit, încă nu am tăiat cordonul ombilical. Nu mă despart de el mai mult de o ora”, a mărturisit Ramona Bădescu în cadrul unei emisiuni TV.

„Da, legat de o nouă sarcină, chiar îmi doresc. Aș vrea să îi fac o surioară, căci eu mi-am dorit mereu să fiu mamă de fată, dar nu a mai contat asta.

Nu mă supăr nici dacă sunt gemeni, important e să fie sănătos, nu contează ce o sa fie, ci doar să fie. Vă țin la curent, sper să vin cu vești bune repede.”, a mai declarat vedeta în cadrul unei emisiuni TV.

