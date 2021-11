Ramona Bădescu, dezvăluiri despre clipele crunte prin care a trecut: „Îi mulțumesc doctorului că mi-a permis să-i trimit un mesaj video, pe patul de moarte”

Cu o siluetă de invidiat și la vârsta ei, olteanca stabilită în Italia a mărturisit că a trebuit să-și depășească multe complexe. ”Mama nu mă lăsa să mănânc nimic. Eram grăsuță și nu mă plăceam! Când făceam duș, închideam lumina să nu mă văd. Aveam picioarele strâmbe. Eram timidă, nu mă plăceam, mi-era foame și eram pofticioasă. Și acum înțeleg că orice poftă se plătește, fie stau 10 minute în plus la sală, fie fac mai multe abdomene. La grădiniță, îmi plăceau papanașii. Prietena mea avea un papanaș ce nu-i plăcea, eu aveam o brățară frumoasă. Am făcut schimb. De mică am reușit să-mi organizez plăcerile sufletului și ale stomacului”, a detaliat femeia. În prezent, are o dietă strictă, face pilates și jogging, bea zilnic apă cu drodjie de bere sau cu lămâie, printre altele.

Meryl Streep și Barbara Streisand

A recunoscut că are două modele de frumusețe feminină: ”Meryl Steep, șarmantă, și Barbara Streisand, care are un nas oribil, dar și un fel intrigant de a fi frumoasă. Da, m-ar durea să nu primesc complimente că sunt frumoasă. dar contabilizez foarte bine complimentele pe care le primesc”. A evitat să precizeze clar dacă are sau nu operații estetice:

”O dată la 5-6 ani mai trebuie să-mi retușez ridurile. Mici lucruri trebuie făcute. Gleznele mi le-a dat Dumnezeu foarte subțiri, am și un picior mic, măsura 37. Fac sport, nu pierd nopțile, nu fac operații estetice care să-mi strice corpul, tot ceea ce fac, fac natural. Am și eu secretele mele, ca orice femeie. Îmi place să las o alură de mister, nu toate întrebările sunt făcute să aibă răspunsuri”.

”Lasă-l să te dezbrace din ochi”

Una dintre cele mai dorite femei din România ultimelor decenii, cu impact și la nivel internațional, Ramona Bădescu a oferit câteva sfaturi ale seducției: ”Când eram mică, eram așa de toantă, de bleguță. Acum, da, sunt o femeie care a trecut prin viață, prin multe întâlniri, momente, din fiecare am învățat. Când trimit un mesaj unui bărbat, sunt zgârcită cu cuvintele. Apoi, să nu fiu impulsivă, să recitesc fiecare mesaj pe care-l trimit. ”Și gândește-te la următorul răspuns”, mi-am spus mereu. Să anticipezi ce va urma. Cochetează cu persoana! Spun de trei ori ”nu”, apoi cine are răbdarea să întrebe și a treia oară spun ”da”. Lasă-l pe bărbat să te descopere, să te dezbrace cu ochii, apoi să fugi, să scapi! De la mama am învățat arta seducției culinare, apoi să fiu feminină. Aș fi fost plătită mult mai mult oferind nuduri cu mine. Sunt pudică, totuși, iar astăzi nudul îl păstrez doar pentru bărbatul meu”.

Emoție în stare pură

În două momente ale emisiunii, Ramona Bădescu a plâns pe platou vorbind despre tatăl său, fost inginer, un om sever, cu principii dure, dar care, a spus artista, i-a influențat în bine viața și cariera. Bărbatul a murit anul trecut, la 89 de ani, infectat cu coronavirus, în spitalul pe care el însuși l-a construit în Cetatea Băniei. ”În ultimii ani, când mă simțeam mai matură, am început să-l îmbrățișez mai mult, să-i arăt afecțiunea mea. Îți jur, tati, că te voi ține doar în brațe, atunci când voi ajunge acolo sus! Îi mulțumesc doctorului că mi-a permis să-i trimit un mesaj video, pe patul de moarte, i-am spus cât de mult îl iubesc”, a reacționat olteanca, printre lacrimi.

