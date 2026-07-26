Petrom și Romgaz au instalat platforma Neptun Alpha

Petrom și Romgaz, cei mai mari producători de gaze din România și din regiune, au finalizat, recent, instalarea platformei offshore „Neptun Alpha”. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat sâmbătă, 25 iulie, că România se apropie cu pași repezi de prima moleculă de gaz extrasă din Marea Neagră.

Platforma „Neptun Alpha” este amplasată la o adâncime de aproximativ 120 de metri, cântărește 16.500 de tone și are o înălțime de peste 225 de metri.

„Neptun Deep nu mai este un proiect pe hârtie. Platforma de producție «Neptun Alpha» a fost instalată în Marea Neagră, conducta de 160 de kilometri până la țărm este finalizată, iar șase dintre cele zece sonde de producție sunt deja realizate. România se apropie, etapă cu etapă, de prima moleculă de gaz extrasă, în 2027”, a precizat Bogdan Ivan, pe Facebook.

Fostul ministru spune că a urmărit îndeaproape evoluția lucrărilor la Neptun Deep și susține că acestea au avansat chiar mai rapid decât prevedea graficul inițial. În perioada în care a condus Ministerul Energiei, el a mai afirmat că a promovat proiectul Neptun Deep inclusiv în cadrul discuțiilor oficiale din Austria și că Romgaz, companie controlată majoritar de statul român și deținătoare a 50% din proiect, a atras 500 de milioane de euro de pe piața de capital pentru finanțarea investițiilor strategice, inclusiv Neptun Deep.

Gazul extras din Marea Neagră trebuie să producă „valoare în România”

El a precizat că gazul extras din Marea Neagră poate fi folosit prioritar pentru relansarea industriei naționale și sprijinirea consumatorilor români.



„A fost şi rămâne convingerea mea că gazul extras din Marea Neagră trebuie să producă valoare în România. Prioritatea trebuie să o aibă consumatorii și companiile românești, iar această resursă trebuie folosită pentru relansarea industriei petrochimice, a producției de îngrășăminte și a marilor capacități industriale, nu exportată ca simplă materie primă”, a mai spus acesta.

Bogdan Ivan a mai adăugat că nu își asumă meritele pentru munca inginerilor și a echipelor implicate în proiect, însă consideră că rolul ministrului Energiei este de a susține investițiile strategice, de a urmări respectarea calendarului de implementare și de a apăra interesele României.

Ce include proiectul

Proiectul Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, trei sisteme de producție submarine, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Instalarea platformei „Neptun Alpha” marchează un pas major, alături de finalizarea conductei submarine de 160 km, în timp ce construcția stației de la Tuzla continuă.

„Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele și instalațiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte”, a precizat Aristotel Jude, Director General Adjunct al Romgaz, potrivit unui comunicat emis în luna iulie.