La doar câțiva pași de celebra Casă Mița Biciclista, pe strada Biserica Amzei din centrul Capitalei, se află o clădire care ascunde sute de ani de istorie.

Vorbim de o casă negustorească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, specifică zonei Amzei. A fost naționalizată în perioada comunistă, iar după 1990 a avut numeroși chiriași și proprietatea a fost retrocedată treptat.

Astăzi are fațada scorojită și pereții măcinați de vreme spun povestea unui imobil care a cunoscut vremuri de glorie, apoi decenii de uitare.

În Bucureștiul interbelic, ci din zonă spun că aici funcționa o cramă cunoscută, unul dintre locurile în care se opreau comercianți, artiști și oameni ai orașului.

După instaurarea regimului comunist, destinul clădirii s-a schimbat radical. Din anii ’70, spațiul a devenit pentru cele mai apreciate croitorii din București, iar atelierul a ajuns să fie sinonim cu măiestria unor croitori considerați printre cei mai buni din industrie.

Croitoria unde își făceau costumele actorii Teatrului Național

Ani la rând, atelierul de pe strada Biserica Amzei a fost locul unde au fost create costume pentru numeroase spectacole de teatru.

Cei mai mulți actori ai Teatrului Național treceau pragul croitoriei, iar printre clienții fideli s-a numărat și îndrăgitul Dem Rădulescu.

În spatele vitrinelor modeste lucrau meșteri care transformau fiecare costum într-o piesă realizată la comandă, într-o perioadă în care croitoria de calitate era o adevărată artă.

Dar anii și lipsa investițiilor și-au pus însă amprenta asupra clădirii.

Camerele s-au degradat treptat, tencuiala s-a desprins de pe pereți, iar tâmplăria originală din lemn a fost înlocuită, pe alocuri, cu geamuri din termopan.

Dar în interior, urmele timpului sunt vizibile la fiecare pas.

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Restaurarea începe în 2028

Totuși, câteva elemente au rezistat. Parchetul vechi, montat în urmă cu zeci de ani, încă acoperă podelele încăperilor, iar compartimentarea originală a imobilului păstrează atmosfera unei case comerciale de altădată.

Este însă evident că imobilul are nevoie de o restaurare amplă pentru a putea fi salvat.

Din ultimele informații, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN) va coordona restaurarea completă a clădirii, lucrările urmând să înceapă în 2028.

Până atunci însă, imobilul va avea o nouă viață.

Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad Chirea

Cele șapte încăperi ale fostei croitorii sunt oferite gratuit celor aflați la început de drum. Ateliere, studiouri, spații de expunere sau locuri pentru repetiții vor putea funcționa fără plata unei chirii, atât la parter, cât și la etaj.

În același timp, curtea interioară, cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, a fost redeschisă publicului și va rămâne accesibilă pe toată durata verii, zilnic, de la ora 16.00 și până după miezul nopții.

Edmond Niculușcă: „Am înlocuit accesibilitatea cu gratuitatea”

Într-un interviu acordat Libertatea, Edmond Niculușcă, directorul ARCEN, spune că ideea proiectului este de a reda clădirea orașului înainte ca aceasta să intre în șantier.

„În Strada Biserica Amzei 16-18 se deschide ALTLOC. O fostă croitorie, o clădire istorică care își așteaptă restaurarea. O clădire care are o curte generoasă, care va fi deschisă toată vara. O grădină accesibilă ca prețuri, o grădină pentru toată lumea”, spune Edmond.

Acesta explică faptul că spațiile interioare vor deveni, pentru următorii ani, un sprijin concret pentru tinerii artiști:

„Și partea poate cea mai interesantă a acestei foste croitorii e că are și alte șapte spații interioare. Întreg etajul și o parte din parter se deschide gratuit pentru artiști, performeri, ilustratori, fotografi, pictori, oameni care activează în domeniul culturii și care se află la început de drum și care au nevoie de un spațiu în care să își activeze proiectele, în care să se desfășoare, în care să fie vizibili”.

Vizionările au început deja

Niculușcă spune că decizia de a elimina complet chiria este una asumată.

„Toată lumea vorbește despre faptul că pentru cultură ar trebui să existe prețuri accesibile. Noi am înlocuit accesibilitatea cu gratuitatea. În luna august vor fi anunțați primii artiști care vor intra în acest spațiu și care se vor bucura de el”, explică acesta.

De câteva zile au început și vizionările spațiilor, astfel încât cei interesați să poată vedea în ce condiții își vor putea desfășura proiectele înainte de a depune o aplicație.

Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad Chirea

După modelul folosit și în cazul fostului Cinema Marconi, clădirea de pe strada Biserica Amzei va intra în restaurare în 2028.

Până atunci, fostul atelier al celor mai apreciați croitori ai Bucureștiului va continua să trăiască prin oamenii care îi vor umple camerele cu expoziții, concerte, ateliere și proiecte culturale.