La doar câțiva pași de celebra Casă Mița Biciclista, pe strada Biserica Amzei din centrul Capitalei, se află o clădire care ascunde sute de ani de istorie.

Vorbim de o casă negustorească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, specifică zonei Amzei. A fost naționalizată în perioada comunistă, iar după 1990 a avut numeroși chiriași și proprietatea a fost retrocedată treptat.

Astăzi are fațada scorojită și pereții măcinați de vreme spun povestea unui imobil care a cunoscut vremuri de glorie, apoi decenii de uitare.

În Bucureștiul interbelic, ci din zonă spun că aici funcționa o cramă cunoscută, unul dintre locurile în care se opreau comercianți, artiști și oameni ai orașului.

După instaurarea regimului comunist, destinul clădirii s-a schimbat radical. Din anii ’70, spațiul a devenit pentru cele mai apreciate croitorii din București, iar atelierul a ajuns să fie sinonim cu măiestria unor croitori considerați printre cei mai buni din industrie.

Croitoria unde își făceau costumele actorii Teatrului Național

Ani la rând, atelierul de pe strada Biserica Amzei a fost locul unde au fost create costume pentru numeroase spectacole de teatru.

Cei mai mulți actori ai Teatrului Național treceau pragul croitoriei, iar printre clienții fideli s-a numărat și îndrăgitul Dem Rădulescu.

În spatele vitrinelor modeste lucrau meșteri care transformau fiecare costum într-o piesă realizată la comandă, într-o perioadă în care croitoria de calitate era o adevărată artă.

Dar anii și lipsa investițiilor și-au pus însă amprenta asupra clădirii.

Camerele s-au degradat treptat, tencuiala s-a desprins de pe pereți, iar tâmplăria originală din lemn a fost înlocuită, pe alocuri, cu geamuri din termopan.

Dar în interior, urmele timpului sunt vizibile la fiecare pas.

Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad ChireaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Restaurarea începe în 2028

Totuși, câteva elemente au rezistat. Parchetul vechi, montat în urmă cu zeci de ani, încă acoperă podelele încăperilor, iar compartimentarea originală a imobilului păstrează atmosfera unei case comerciale de altădată.

Este însă evident că imobilul are nevoie de o restaurare amplă pentru a putea fi salvat.

Din ultimele informații, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN) va coordona restaurarea completă a clădirii, lucrările urmând să înceapă în 2028.

Până atunci însă, imobilul va avea o nouă viață.

Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad Chirea
Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad Chirea

Cele șapte încăperi ale fostei croitorii sunt oferite gratuit celor aflați la început de drum. Ateliere, studiouri, spații de expunere sau locuri pentru repetiții vor putea funcționa fără plata unei chirii, atât la parter, cât și la etaj.

În același timp, curtea interioară, cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, a fost redeschisă publicului și va rămâne accesibilă pe toată durata verii, zilnic, de la ora 16.00 și până după miezul nopții.

Edmond Niculușcă: „Am înlocuit accesibilitatea cu gratuitatea”

Într-un interviu acordat Libertatea, Edmond Niculușcă, directorul ARCEN, spune că ideea proiectului este de a reda clădirea orașului înainte ca aceasta să intre în șantier.

„În Strada Biserica Amzei 16-18 se deschide ALTLOC. O fostă croitorie, o clădire istorică care își așteaptă restaurarea. O clădire care are o curte generoasă, care va fi deschisă toată vara. O grădină accesibilă ca prețuri, o grădină pentru toată lumea”, spune Edmond.

Ce ascunde clădirea scorojită de lângă Casa Mița Biciclista, unde își făcea costumele Dem Rădulescu. Locul renaște acum, după zeci de ani

Acesta explică faptul că spațiile interioare vor deveni, pentru următorii ani, un sprijin concret pentru tinerii artiști:

„Și partea poate cea mai interesantă a acestei foste croitorii e că are și alte șapte spații interioare. Întreg etajul și o parte din parter se deschide gratuit pentru artiști, performeri, ilustratori, fotografi, pictori, oameni care activează în domeniul culturii și care se află la început de drum și care au nevoie de un spațiu în care să își activeze proiectele, în care să se desfășoare, în care să fie vizibili”.

Vizionările au început deja

Niculușcă spune că decizia de a elimina complet chiria este una asumată.

„Toată lumea vorbește despre faptul că pentru cultură ar trebui să existe prețuri accesibile. Noi am înlocuit accesibilitatea cu gratuitatea. În luna august vor fi anunțați primii artiști care vor intra în acest spațiu și care se vor bucura de el”, explică acesta.

De câteva zile au început și vizionările spațiilor, astfel încât cei interesați să poată vedea în ce condiții își vor putea desfășura proiectele înainte de a depune o aplicație.

Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad Chirea
Am vizitat fosta croitorie de pe strada Biserica Amzei nr. 16-18, care va intra într-un amplu proces de restaurare peste doi ani. Foto: Vlad Chirea

După modelul folosit și în cazul fostului Cinema Marconi, clădirea de pe strada Biserica Amzei va intra în restaurare în 2028.

Până atunci, fostul atelier al celor mai apreciați croitori ai Bucureștiului va continua să trăiască prin oamenii care îi vor umple camerele cu expoziții, concerte, ateliere și proiecte culturale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
GSP.RO
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Adevarul.ro
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Bulgarii au văzut scorul meciului Dinamo – Universitatea Craiova și i-au ironizat pe olteni: „Miercuri îi eliminăm și îi trimitem înapoi în sat!”
Fanatik.ro
Bulgarii au văzut scorul meciului Dinamo – Universitatea Craiova și i-au ironizat pe olteni: „Miercuri îi eliminăm și îi trimitem înapoi în sat!”
Zelenski schimbă comanda armatei ucrainene. Fereastra de risc din Donbas pune presiune pe resursa umană și ajutorul
Financiarul.ro
Zelenski schimbă comanda armatei ucrainene. Fereastra de risc din Donbas pune presiune pe resursa umană și ajutorul
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Afacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciu
ObservatorNews.ro
Afacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciu
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
FBI a capturat în Jamaica o fugară acuzată că a furat milioane din fondurile COVID
Mediafax.ro
FBI a capturat în Jamaica o fugară acuzată că a furat milioane din fondurile COVID
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
ZiaruldeIasi.ro
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
Conducerea Universității Craiova i-a „mitraliat” după dezastrul cu Dinamo: „Slabi! Nu mă așteptam la așa ceva”
Fanatik.ro
Conducerea Universității Craiova i-a „mitraliat” după dezastrul cu Dinamo: „Slabi! Nu mă așteptam la așa ceva”
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință