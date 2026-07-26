Șoferii care alimentează în București plătesc, duminică, 26 iulie 2026, între 8,99 și 9,08 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,88 și 9,97 lei pentru un litru de motorină standard.

Comparativ cu ziua precedentă, benzina s-a scumpit doar în rețeaua Lukoil, în timp ce la motorină au fost operate majorări de preț în aproape toate rețelele de benzinării.

Cât costă benzina în București, duminică, 26 iulie

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 8,99 lei/litru, fiind practicat de stațiile Socar. Față de sâmbătă, compania a păstrat același tarif.

La Petrom, benzina standard continuă să coste 9,02 lei/litru, fără modificări comparativ cu ziua precedentă. Lukoil a majorat prețul benzinei cu 3 bani/litru, de la 9,03 lei la 9,06 lei/litru. La MOL, Rompetrol și OMV, benzina standard se menține la 9,08 lei/litru, aceleași tarife practicate și sâmbătă.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, în principalele orașe din România, Bucureștiul și Timișoara au cel mai mic preț la benzina standard, de 8,99 lei/litru.

În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,02 lei/litru.

Cât costă motorina în București, duminică, 26 iulie

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este de 9,88 lei/litru, fiind practicat de Petrom și Socar. Față de sâmbătă, Petrom a majorat prețul motorinei cu 4 bani/litru, de la 9,84 lei la 9,88 lei/litru.

Și Socar a scumpit motorina cu 4 bani/litru, de la 9,84 lei la 9,88 lei/litru. La OMV, motorina standard s-a scumpit cu 4 bani/litru, de la 9,90 lei la 9,94 lei/litru.

MOL a majorat prețul motorinei cu 7 bani/litru, de la 9,90 lei la 9,97 lei/litru, ajungând la același tarif cu Rompetrol, care și-a păstrat prețul de 9,97 lei/litru.

Și Lukoil a scumpit motorina cu 6 bani/litru, de la 9,91 lei la 9,97 lei/litru.

Cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,84 lei/litru în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,88 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 26 iulie

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării, nr. 201 (370)-270.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Bucureștiul și Timișoara au cele mai mici prețuri la benzină, de 8,99 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul de benzină standard pornește de la 9,02 lei. La motorină, cel mai mic preț este de 9,84 lei/litru în Timișoara, în timp ce în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța motorina standard poate fi cumpărată de la 9,88 lei/litru.

Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.