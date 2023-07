Ramona Gabor dă impresia că este singură, însă ea are o relație de ceva ani cu un bărbat misterios. Chiar recent ea se plângea pe rețelele de socializare că nu mai există niciun bărbat bun și că nu se întâlnește cu nimeni.

„Nu ies cu nimeni în acest moment. Sunt singură, pentru că sunt foarte pretențioasă, dar oricum… unde sunt toți bărbații buni? Nu am mai văzut un bărbat bun de ceva vreme bună”, spunea aceasta pe rețelele de socializare.

De curând, Ramona Gabor s-a întors în România pentru a-și vedea rudele de la Bacău, dar și prietenii din București. Ea a mers și la emisiunea lui Teo Trandafir, iar acum a acordat un interviu pentru WOWbiz.ro, unde a mărturisit că este într-o relație.

Se pare că sora Monicăi Gabor nu este singură așa cum declarase inițial, ci în viața ei există un bărbat. Vrea să păstreze misterul în jurul iubitului ei și nu se afișează cu el, pentru că își dorește cât mai multă discreție. Ramona Gabor povestește că a învățat din greșelile făcute în trecut, iar acum este precaută cu fiecare pas pe care îl face.

„Am inima plină de iubire. Sunt cu cineva de foarte multă vreme, dar îmi place să păstrez această relație pentru mine și sufletul meu. Îmi place să fiu discretă, pentru că am trecut prin tot felul de lucruri când eram mai mică.

Acum m-am mai maturizat și eu și știu că e bine să ții ce e aproape de sufletul tău să fie acolo, doar aproape de sufletul tău”, a declarat Ramona Gabor.

Ramona Gabor e foarte apropiată de surorile sale

Ramona locuiește de mai bine de 10 ani în Dubai, Monica locuiește în Malibu, iar sora lor mai mare, Alina, locuiește la Bacău. Chiar dacă sunt în colțuri diferite ale lumii, cele trei surori sunt foarte apropiate.

„Eu cu familia mea mă văd foarte des, doar că nu e pe rețelele sociale. Încercăm să ne vedem foarte des, mă vizitează ei în Dubai sau ne întâlnim în Europa, America. Întotdeauna încercăm să ne facem timp pentru familie, iar revederea e foarte dulce. Eu am două surori, cea mai mare e cu 7 ani mai mare, Alina. Mă înțeleg foarte bine cu ea, nu ne-am certat niciodată în toată viața asta. Este cea care mereu ne dă sfaturi, ne protejează, are grijă de noi și o iubim foarte mult, pentru că e sora aceea care e mai înțeleaptă dinte noi.

Cu Monica am o relație la fel de specială, noi suntem mai apropiate de vârstă și de aceea ne e și ma ușor să ne vedem. Ne întâlnim peste tot, călătorim ș-i vorbim în fiecare zi, cam cel puțin o oră pe zi.”

Vedeta a subliniat că nu a uitat niciodată de unde a plecat și că a avut parte de provocări în România, mai ales din momentul în care a devenit o persoană publică.

„Mi-a fost foarte greu aici, în România, când am început. (…) Eu am ajuns să fiu persoană publică fără să vreau, prin prisma surorii mele și a relației cu Irinel (n.r. Columbeanu).(…) Am încercat să-mi cresc și eu oportunitățile mele, dacă tot s-a întâmplat. În schimb, mi-a fost destul de greu cu tot ce s-a scris. (…) Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult de părerea altora. Foarte mult!”

