Sâmbătă, la „Teo Show”, emisiune difuzată de la 10:00, la Kanal D, Ramona Gabor își face apariția suprinzătoare în platou pentru a împărtăși detalii impresionante despre viața sa de lux în Dubai și despre călătoria prin intermediul căreia și-a dorit să se regăsească şi să-si redobândească echilibrul interior.

După o absență de 12 ani, Ramona Gabor a revenit în România pentru a petrece timp alături de familia sa din Bacău. Cu toate acestea, vizita sa în țară nu s-a oprit doar la întâlnirea cu cei dragi, ci a inclus și o apariție strălucitoare în emisiunea de la Kanal D.

Ramona Gabor a povestit despre experiența sa personală de 10 zile în meditație totală, cunoscută sub numele de „silent meditation”.

„Am fost într-o meditație timp de 10 zile «silent meditation» (n.r. medație fără să vorbească deloc); nu am vorbit, nu am folosit telefonul, nu am folosit laptopul, nu am avut voie să citesc, nu am avut voie să fac absolut nimic timp de 10 zile, nici măcar eye contact (n.r. contact vizual). Și am stat 10 zile efectiv în meditație 12 ore pe zi”, povestește Ramona Gabor.

În cadrul emisiunii, Ramona Gabor va dezvălui și detalii despre relația sa cu sora ei, celebra Monica Gabor, și cu nepoata sa, Irina, pe care le-a vizitat în Malibu, acolo unde acestea locuiesc. Vedeta a subliniat că nu a uitat niciodată de unde a plecat și că a avut parte de provocări în România, mai ales din momentul în care a devenit o persoană publică.

„Mi-a fost foarte greu aici, în România, când am început. (…) Eu am ajuns să fiu persoană publică fără să vreau, prin prisma surorii mele și a relației cu Irinel (n.r. Columbeanu).(…) Am încercat să-mi cresc și eu oportunitățile mele, dacă tot s-a întâmplat. În schimb, mi-a fost destul de greu cu tot ce s-a scris. (…) Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult de părerea altora. Foarte mult!”, adauga aceasta.

În timpul interviului, Ramona își va împărtăși și gândurile sale despre iubire și va dezvălui dacă mai crede sau nu în puterea ei.

Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai

Vedeta și-a lansat propria linie de parfumuri în Dubai și este mândră de afacerea pe care o deține. Un parfum de la Ramona Gabor costă aproximativ 150 de euro.

„Am lansat o linie de 5 parfumuri și un discovery collection – un kit cu cele cinci parfumuri în miniatură, pentru ca doritorii să le poată testa pe toate, pentru a se decide pe care îl preferă. Două dintre ele sunt mai feminine, unul e foarte dulce și altul, mai pudrat. Iar celelalte trei sunt mai masculine, dintre care unul mai oriental. Prețul unui parfum este 150 de euro”, spunea Ramona Gabor.

Avea puțin peste 20 de ani când a părăsit România. Ramona Gabor nu are vreun gând să se mai întoarcă acasă, e mulțumită și mândră de viața pe care o are la sute de kilometri depărtare de casă, în Dubai. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit acolo, ba chiar și-a clădit și o carieră.

Totodată, Ramona Gabor a investit și 7.500 de dolari în cursuri de gemologie. Ea și-a dorit să devină expertă în diamante. „Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante.

În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

