Isabela, una dintre cele mai vocale concurente din competiția „Insula de 1 milion”, reality show-ul de la Kanal D, se află acum în pericol de eliminare după ce a pierdut proba decisivă în fața colegei sale din tabăra Sudicilor, Flori, și a rivalei sale din tabăra Nordicilor, Adina. Reglându-și disputele în timpul Arenei, cele două concurente și-au aruncat vorbe grele în fața celor 39 de concurenți rămași în competiție.

Adina și-a exprimat satisfacția că Isabela se află acum în pericol de eliminare. Schimbul de replici dintre cele două a atins cote ridicate de tensiune; victoria în probă a determinat-o pe Adina să remarce că „în seara asta vedem care e mai ieftină”, declarație care a provocat o reacție vehementă din partea Isabelei.

„Arma mea e creierul, asta face o mare diferență”, a spus Isabela, subliniind ca diferența dintre ele este că ea nu ține ranchiună. Sudica și-a exprimat bucuria că Flori și Blondu, colegii săi de tabără, au rămas în competiție.

„Nu ai cum să provoci un om la nesfârșit și să te aștepți ca el să nu îți răspundă”

„Eu ți-am spus chiar și pe drum, și aici, nu am vrut să o fac public, dar ți-am spus că, indiferent de certurile dintre noi, mă bucur la fel de tare pentru tine și îți doresc numai bine. Eu nu țin ranchiună, pentru că dacă eu mă cert, mă cert pe moment si a doua zi uit. Asta spune mult despre caracterul unui om. Răspunsul meu referitor la cearta pe care am avut-o a fost în concordanță cu ceea ce mi-ai spus tu mie. Nu ai cum să provoci un om la nesfârșit si să te aștepți ca el să nu îți răspundă. Iar când el îți răspunde cu o monedă mai grea decât a ta, ar fi trebuit să fii capabilă să o duci măcar până la nivel mental. Faptul că, astăzi, fizic ai avut cinci secunde înaintea mea si te-ai pronunțat si tu că ai crezut că o să pierzi, pentru că eu si Floricuta ne-am descurcat foarte bine, asta nu îți dă acum dreptul să mă jignesti în vreun fel, pentru că eu nu aș fi făcut-o dacă aș fi fost în locul tău. Am ținut să te respect până în ultimul moment…

Tu mai ai de înghițit două DEX-uri până să ajungi la jumătate din vocabularul meu. Faptul că ai un vocabular de stradă, esti crescută pe stradă si ai avut astăzi o mică șansă în fața mea nu îți dă dreptul să vorbești așa cum ai vorbit acum”, a spus Isabela.

Cine este Isabela de la „Insula de 1 milion”?

Isabela are 29 de ani, este din Bucuresti și, dincolo de spiritul antreprenorial (are un magazin în care comercializează produse de beauty), este si influencer, cu o comunitate de peste 150 de mii de urmăritori. S-a înscris în competitia „Insula de 1 milion” condusă de „foamea de reușită” si de faptul că nu dorește să trăiască o „viață mediocră”. Își doreste să îi facă mândri pe părinții ei și să reinvestească un eventual câștig în ceva care să îi aducă venituri constant, dar si în oameni mai puțin norocoși. Isabela provine dintr-o familie cu posibilități materiale peste medie, însă și-a dorit, după cum povestea înainte de plecarea în Dominicană, să își construiască propriul său drum în viață.

Va fi sau nu salvată Isabela din competitia „Insula de 1 milion” și ce strategie va aplica Szilard, cel ales de ruletă să facă jocurile pe insulă, vom afla sâmbăta aceasta, de la ora 21:00, urmărind o nouă ediție a reality show-ului prezentat de Cosmin Cernat la Kanal D.

