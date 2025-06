Ramona Gabor, stabilită de peste un deceniu în Dubai, se bucură din plin de succesul pe care l-a construit în lumea afacerilor. Cu o linie proprie de parfumuri de lux și o prezență activă în mediul online, sora Monicăi Gabor își permite mici răsfățuri din când în când – iar cel mai recent a fost o experiență culinară de excepție.

Șatena a povestit pe rețelele sociale cum a luat cina la un restaurant exclusivist din Dubai, unde a fost servită cu nu mai puțin de 12 feluri de mâncare. A fost pentru prima dată când a vizitat localul, iar impresia a fost una excelentă: Ramona a comparat servirea cu cea a unui restaurant cu stea Michelin, deși locul nu deține o astfel de distincție.

Surpriza serii a venit însă la final, când nota de plată s-a dovedit a fi una modestă pentru standardele Dubaiului – doar 485 AED, echivalentul a aproximativ 580 de lei.

„Vibe de stea Michelin, dar fără stele. Am luat cina cu 12 feluri de mâncare în Downtown pentru doar 485 AED și sincer, m-a surprins. Ca un adevărat gurmand care a mâncat la restaurante cu stele Michelin reale, restaurantul mi-a transmis același sentiment. Aromele uimitoare, ambianța – e recomandat dacă vreți o experiență de lux accesibilă. Asta nu este reclamă, doar mi-a plăcut experiența și am vrut să o împărtășesc”, a scris Ramona Gabor, pe TikTok.

Ramona Gabor nu doar că se bucură de experiențele rafinate pe care le oferă viața în Emirate, dar le și împărtășește cu urmăritorii săi, promovând un stil de viață echilibrat între muncă, lux și plăceri bine meritate.

Unde a lucrat Ramona Gabor când s-a mutat în Dubai, în urmă cu 13 ani

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Ramona Gabor a dezvăluit că a părăsit România acum 13 ani deși era cunoscută în țară, era invitată des la emisiuni, avea multe contracte care îi asigura o sursă sigură de venit.

A ales însă să plece în Dubai, să încerce să muncească și acolo. A și reușit, căci de la început s-a bucurat de succes acolo. „Sunt de aproape 13 ani acolo. Când am ajuns în Dubai am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew.

Îmi tot spunea că trebuie să vin, pentru că sunt multe joburi de modelling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început. Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi-trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc!

Am zis că o să mă duc pentru trei săptămâni și datorită lui, că și el făcea modelling în timpul liber, m-am dus la un casting în prima zi cum am ajuns. Am cunoscut 200 de fete, dintre care vreo 10 erau românce. După casting am mers la un prânz și ne-am împrietenit. Practic, după prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job în modelling pentru că luasem castingul.

Asta m-a făcut să înțeleg că pot să am prieteni aici, să fac și bani aici și mai am și viața privată aici așa că am hotărât să rămân”, a mărturisit Ramona Gabor, conform wowbiz.ro.

Și a continuat, explicând că a fost și hostess în Dubai: „Am crescut împreună cu Dubaiul. Nu este ușor, cultura este foarte diferită, sunt alte reguli. Nu este ușor pentru toată lumea. Pentru cineva ca mine, ascultător și supus regulilor a fost destul de ușor să mă adaptez. Nu este neapărat ușor și îmi aduc aminte că la început făceam foarte multe joburi, eu, care veneam din România, unde mă mai știa lumea, apăream la televizor, puteai să te gândești că sunt cineva, dar eu știam că sunt cineva pentru mine, nu pentru altcineva.

Făceam și joburi de hostessing, joburi pe care eu le făceam pe la 14 ani, acum după televiziune să faci hostessing era cumva un regres. Nu m-a interesat, pentru că îmi plăcea orașul și chiar mă întâlneam cu români care voiau să facă poze cu mine”.

